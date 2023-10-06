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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
6 1 821 оценка

Похоже, Naughty Dog готовит ремастер The Last of Us Part 2

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monk70
Новости

Владельцы ПК и PS5 ждут неизбежного ремастера The Last of Us Part 2, особенно после недавнего ремейка первой части серии. Хотя никаких официальных подтверждений не было, ходят слухи, что базовый порт появится в обеих системах.

Как выяснилось из портфолио одного из сотрудников Naughty Dog на LinkedIn, студия работает над ремастером второй части серии The Last of Us Part. Очевидно, что в игре грядут визуальные улучшения, а значит, возможно, она станет выглядеть немного лучше. Также можно ожидать значительного увеличения частоты кадров, вероятно, до 60 кадров в секунду в режиме производительности.

На момент написания The Last of Us Part 2 доступна только на PS4, хотя в нее можно играть и на PS5 благодаря обратной совместимости.

-15
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
KleptomaniacalAlbert

Зачем делать новые игры когда можно сделать ремастер.

12
Алан Битаров

Ну да, ведь эта игра такая старая.

8
Кей Овальд

Ожидаемо. Но во вторую часть точно играть не буду.

1
DanteAwake

Она и так выглядит очень хорошо, зачем ей ремастер

1
StaidZihao

На кой ей ремастер?

0
butcher69

Чтобы продать по второму разу владельцам PS5 и выпустить игру на ПК.

16
Faryanit

Ну хотябы "это", надеюсь, не обзовут ремейком.

0
kolinmah

Поздравляю ПК-бояр!)

0
Eddward West

с чем? то что людям будут продавать недоделанный и кривой порт игры?

-1
Syntrax

Ну и чертолыги они там в своей соне

-1
SleepyGamer

Она же довольно свежая, зачем ей ремастер? А так на ПК конечно хотелось бы увидеть.

-1
ZombieMan1

и что? вон на паука ремастер делали

2
Imnogamer

И, графонистая.

1
barabear

Так сейчас все игры с пс 4 типо ремястерят, поднимая графику на пару процентов и продают за фулл прайс на пс 5, проверенный способ развода сонихомяков...

-3
chaebol

Давайте на пк ее

-1
M1KERUS

А че минусят то новости? Это же логично,что после успеха первой части ремастера будет и вторая

-1
tvorog8088

Надеюсь сделают возможность борцуху завалить или оставить висеть, почему выбора не дают как в других играх.

-2
МАХАН МАХАНОВИЧ
Владельцы ПК

Будем ждать моды, который будут удаляться с нексуса. Беременные же могут стрелять из автомата и бегать как спортсмены, так?

-2
Patrick Jones

Логика делать ремастер, если в последний раз первую часть в плане графики подтянули до уровня второй части?

-3
aka_poroh

Наконец-то, а то на эту графику без слёз не взглянешь.

-4
Евгений Кондратенко

Уж во второй ластухе графен был отличный. Там нереально заморачивались с моделями и освещением. Digital Foundry отмечали, что затенение заранее просчитано настолько качественно, что не уступает RT. Графика - самая сильная часть этой игры.

3
Big and Fat Евгений Кондратенко

А трава то там какая была... мм, одно удовольствие в ней ползать.

0