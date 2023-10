Похоже, Naughty Dog готовит ремастер The Last of Us Part 2 ©

Владельцы ПК и PS5 ждут неизбежного ремастера The Last of Us Part 2, особенно после недавнего ремейка первой части серии. Хотя никаких официальных подтверждений не было, ходят слухи, что базовый порт появится в обеих системах.

Как выяснилось из портфолио одного из сотрудников Naughty Dog на LinkedIn, студия работает над ремастером второй части серии The Last of Us Part. Очевидно, что в игре грядут визуальные улучшения, а значит, возможно, она станет выглядеть немного лучше. Также можно ожидать значительного увеличения частоты кадров, вероятно, до 60 кадров в секунду в режиме производительности.

На момент написания The Last of Us Part 2 доступна только на PS4, хотя в нее можно играть и на PS5 благодаря обратной совместимости.