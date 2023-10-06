Похоже, Naughty Dog готовит ремастер The Last of Us Part 2

Владельцы ПК и PS5 ждут неизбежного ремастера The Last of Us Part 2, особенно после недавнего ремейка первой части серии. Хотя никаких официальных подтверждений не было, ходят слухи, что базовый порт появится в обеих системах.
Как выяснилось из портфолио одного из сотрудников Naughty Dog на LinkedIn, студия работает над ремастером второй части серии The Last of Us Part. Очевидно, что в игре грядут визуальные улучшения, а значит, возможно, она станет выглядеть немного лучше. Также можно ожидать значительного увеличения частоты кадров, вероятно, до 60 кадров в секунду в режиме производительности.
На момент написания The Last of Us Part 2 доступна только на PS4, хотя в нее можно играть и на PS5 благодаря обратной совместимости.
Зачем делать новые игры когда можно сделать ремастер.
Ну да, ведь эта игра такая старая.
Ожидаемо. Но во вторую часть точно играть не буду.
Она и так выглядит очень хорошо, зачем ей ремастер
На кой ей ремастер?
Чтобы продать по второму разу владельцам PS5 и выпустить игру на ПК.
Ну хотябы "это", надеюсь, не обзовут ремейком.
Поздравляю ПК-бояр!)
с чем? то что людям будут продавать недоделанный и кривой порт игры?
Ну и чертолыги они там в своей соне
Она же довольно свежая, зачем ей ремастер? А так на ПК конечно хотелось бы увидеть.
и что? вон на паука ремастер делали
И, графонистая.
Так сейчас все игры с пс 4 типо ремястерят, поднимая графику на пару процентов и продают за фулл прайс на пс 5, проверенный способ развода сонихомяков...
Давайте на пк ее
А че минусят то новости? Это же логично,что после успеха первой части ремастера будет и вторая
Надеюсь сделают возможность борцуху завалить или оставить висеть, почему выбора не дают как в других играх.
Будем ждать моды, который будут удаляться с нексуса. Беременные же могут стрелять из автомата и бегать как спортсмены, так?
Логика делать ремастер, если в последний раз первую часть в плане графики подтянули до уровня второй части?
Наконец-то, а то на эту графику без слёз не взглянешь.
Уж во второй ластухе графен был отличный. Там нереально заморачивались с моделями и освещением. Digital Foundry отмечали, что затенение заранее просчитано настолько качественно, что не уступает RT. Графика - самая сильная часть этой игры.
А трава то там какая была... мм, одно удовольствие в ней ползать.