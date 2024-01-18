Режим No Return для The Last of Us 2 Remastered новых DLC не получит

Мэттью Галлант, геймдиректор нового ремастера The Last of Us: Part 2, подтвердил, что в планах нет выпуска DLC для режима игры No Return.
Новая версия No Return будет полноценным игровым опытом, а разработчики не планируют вводить дополнительный контент. Это соответствует общей стратегии компании Naughty Dog в отношении DLC для своих игр.
Галлант также выразил надежду, что режим No Return принесет игрокам много удовольствия на протяжении долгого времени. Разработчики сосредоточились на постепенном открытии контента в этом режиме и добавлении ежедневных испытаний, чтобы разнообразить игровой процесс.
No Return – это однопользовательский режим с элементами рогалика, в котором игроки управляют различными персонажами и проходят через опасные локации.
Релиз ремастера The Last of Us: Part 2 состоится завтра и игра будет доступна исключительно на платформе PS5. Критики уже восторженно отозвались о игре, и Галлант прокомментировал некоторые негативные отзывы от игроков.
Эй михалычь заводи экскаватор, будим мусор в печьку скидывать, данный мусор не может длс выпустить, тогда мы её сожгем вместе с разрабами
И зря,нарисовать шкурки новые не проблема,можно будет и их по 10 баксов продовать, что же останавливаться,разводить народ на бабки так до конца
No Return - это золотое дно для ленивых разработчиков. В локации Х сегодня проходишь мужиком с бородой и дробовиком, завтра - мужиком без бороды, но с дробовиком, после завтра - бабой с бородой и лопатой, на следующий день - бабой без бороды, но с лопатой, на следующий день - мужиком с длинными усами на лобке и с лопатой, в которую встроен дробовик ... и так до бесконечности.