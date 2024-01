Режим No Return для The Last of Us 2 Remastered новых DLC не получит

Мэттью Галлант, геймдиректор нового ремастера The Last of Us: Part 2, подтвердил, что в планах нет выпуска DLC для режима игры No Return.

Новая версия No Return будет полноценным игровым опытом, а разработчики не планируют вводить дополнительный контент. Это соответствует общей стратегии компании Naughty Dog в отношении DLC для своих игр.

Галлант также выразил надежду, что режим No Return принесет игрокам много удовольствия на протяжении долгого времени. Разработчики сосредоточились на постепенном открытии контента в этом режиме и добавлении ежедневных испытаний, чтобы разнообразить игровой процесс.

No Return – это однопользовательский режим с элементами рогалика, в котором игроки управляют различными персонажами и проходят через опасные локации.

Релиз ремастера The Last of Us: Part 2 состоится завтра и игра будет доступна исключительно на платформе PS5. Критики уже восторженно отозвались о игре, и Галлант прокомментировал некоторые негативные отзывы от игроков.