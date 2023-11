Режим рогалика в обновленной версии The Last of Us: Part 2 будет включать минимум 12 различных уровней

На днях компания Sony официально анонсировала ремастер The Last of Us: Part 2 со множеством улучшений и нововведений. Помимо ожидаемого повышения качества графики, одним из ключевых изменений в обновленной версии игры станет отдельный режим рогалика. Разработчики во время анонса не стали вдаваться в подробности этого режима, но некоторые его детали всплыли через бывшего сотрудника Naughty Dog.

В сети обратили внимание на профиль одного из бывших разработчиков Naughty Dog в LinkedIn, Колина Фримена. Он довольно долго работал в студии и успел принять участие в создании некоторой части контента для ремастера The Last of Us: Part 2. Согласно представленной им информации, в игре будет продуманный режим рогалика, который будет иметь минимум 12 различных уровней. В этом режиме игроки смогут играть вместе с ключевыми героями основной истории: Томми, Диной, Джесси, Левом, Мелом и другими разблокируемыми персонажами.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет уже в начале следующего года — 19 января.