Серафиты, "Волки" и ключевые персонажи в дебютном тизере второго сезона The Last of Us

Поклонникам мрачной и жестокой дилогии The Last of Us стоит приготовиться к уже довольно близкой премьере второго сезона сериала по мотивам игры. После успешного первого сезона, который вышел в 2023 году и покорил многих зрителей, авторы шоу не стали откладывать продолжение в долгий ящик и собираются выпустить новые эпизоды уже скоро. По крайней мере, на это намекает опубликованный сервисом HBO Max первый тизер второго сезона The Last of Us.

Несмотря на малую продолжительность ролика, он оказался довольно информативным и зрелищным, особенно для тех, кто знаком с сюжетом оригинальной игры. В тизере создатели показали практически всех ключевых героев, а также Серафитов и "Волков". Эти фракции, как и в игре, будут главной угрозой для главных героев сезона, вместе с их суровыми главарями, которых также показали в ролике.

Кроме того, в тизере можно заметить множество знакомых кадров из The Last of Us: Part 2. Пользователи в сети уже активно сравнивают сцены из сериала и игры. Похоже, авторы вновь постарались детально воссоздать некоторые моменты из оригинала, углубившись в мотивы главных героев.

Второй сезон сериала The Last of Us должен выйти уже в начале 2025 года. Прямо сейчас авторы занимаются финальным монтажом последних эпизодов и работают над спецэффектами.