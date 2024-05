СМИ: премьера второго сезона The Last of Us назначена на первую половину 2025 года

За последние годы более чем несколько телевизионных и киноадаптаций видеоигр произвели впечатление, и лишь немногие из них достигли такого успеха, как The Last of Us от HBO в прошлом году. Первый сезон сериала оказался настолько успешным, что вскоре после его премьеры был официально объявлен второй, и хотя ранее сообщалось, что его премьера состоится в 2025 году, конкретная дата выхода так и не была названа.

К сожалению, ситуация пока не изменилась, но, похоже, у нас появились примерные сроки. Как сообщает Deadline, премьера второго сезона The Last of Us состоится где-то в первой половине 2025 года. Это соответствует заявлениям, сделанным в прошлом году Беллой Рамзи, которая играет Элли в сериале.

Недавно HBO впервые показала Джоэла и Элли (их играют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно) во втором сезоне The Last of Us, опубликовав два новых изображения. В предстоящем сезоне также появятся несколько новых ключевых персонажей, включая Эбби (в исполнении Кейтлин Девер), Дину (в исполнении Изабель Мерсед) и Джесси (в исполнении Янга Мазино). Также было подтверждено, что второй сезон не будет охватывать всю часть The Last of Us Part 2.