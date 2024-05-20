СМИ: премьера второго сезона The Last of Us назначена на первую половину 2025 года

За последние годы более чем несколько телевизионных и киноадаптаций видеоигр произвели впечатление, и лишь немногие из них достигли такого успеха, как The Last of Us от HBO в прошлом году. Первый сезон сериала оказался настолько успешным, что вскоре после его премьеры был официально объявлен второй, и хотя ранее сообщалось, что его премьера состоится в 2025 году, конкретная дата выхода так и не была названа.
К сожалению, ситуация пока не изменилась, но, похоже, у нас появились примерные сроки. Как сообщает Deadline, премьера второго сезона The Last of Us состоится где-то в первой половине 2025 года. Это соответствует заявлениям, сделанным в прошлом году Беллой Рамзи, которая играет Элли в сериале.
Недавно HBO впервые показала Джоэла и Элли (их играют Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно) во втором сезоне The Last of Us, опубликовав два новых изображения. В предстоящем сезоне также появятся несколько новых ключевых персонажей, включая Эбби (в исполнении Кейтлин Девер), Дину (в исполнении Изабель Мерсед) и Джесси (в исполнении Янга Мазино). Также было подтверждено, что второй сезон не будет охватывать всю часть The Last of Us Part 2.
Да что то как то ровно...
Надо премьеру второго сезона Одни из Нас совместить с мировым чемпионатом по гольфу