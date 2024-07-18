The Last Of Us Part 2 Remastered - вторая самая продаваемая игра 2024 года в Великобритании

Глава Games Industry.biz Кристофер Дринг сообщил, что The Last of Us Part 2 Remastered на данный момент является 2-й самой продаваемой игрой Соединенного Королевства по итогам первого полугодия 2024 года, уступая лишь Helldivers 2.
Об этом Дринг обмолвился в разговоре с одним из собеседников в сети X на тему 30%-го падения продаж игр в Великобритании в первой половине 2024 года.
Опять же, это зависит от бюджета. Если мы говорим, что доходы упали на 30 %, а популярность осталась прежней... тогда возникает вопрос, каковы же были затраты? Самыми продаваемыми «новыми» релизами в первом полугодии 2023 года были Hogwarts и Zelda. В первом полугодии 2024 года - Helldivers и Last of Us 2 Remastered.
Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоялся в январе 2024 года для PS5 как улучшенная версия оригинальной игры для PS4, вышедшей в 2020 году. Если вы уже успели приобрести игру для консоли Sony предыдущего поколения, то вы можете обновить The Last of Us Part 2 до версии PS5 всего за $10.
Играть в такое, а это игра испражнения сатаны, лучше не стоит.
И…от , иди играй в супер сантехника 😀😀😀
когда выйдет дожить уже? Очень жду дожить
Жаль, нету , её, на , Пк
В конце года будет 🤗, кто бы что не говорил а что первая что вторая часть это Игра с большой буквы. Графика,сюжет,геймплей,всё на высшем уровне.
Всё так. Но всю крутость второй части я смог осознать только после второго прохождения)
И Эбби классная, по адекватнее будет, чем Элли) // Николас Зайр
Ну, это , будет, круто,, конечно, спасибо, хочу, её на, Пк , уже, поиграть,
не будет в конце года!Как сериал выйдет 2 сезон так будет!
Вторая только в графике и продакшне.