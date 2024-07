The Last Of Us Part 2 Remastered - вторая самая продаваемая игра 2024 года в Великобритании

Глава Games Industry.biz Кристофер Дринг сообщил, что The Last of Us Part 2 Remastered на данный момент является 2-й самой продаваемой игрой Соединенного Королевства по итогам первого полугодия 2024 года, уступая лишь Helldivers 2.

Об этом Дринг обмолвился в разговоре с одним из собеседников в сети X на тему 30%-го падения продаж игр в Великобритании в первой половине 2024 года.

Опять же, это зависит от бюджета. Если мы говорим, что доходы упали на 30 %, а популярность осталась прежней... тогда возникает вопрос, каковы же были затраты? Самыми продаваемыми «новыми» релизами в первом полугодии 2023 года были Hogwarts и Zelda. В первом полугодии 2024 года - Helldivers и Last of Us 2 Remastered.

Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоялся в январе 2024 года для PS5 как улучшенная версия оригинальной игры для PS4, вышедшей в 2020 году. Если вы уже успели приобрести игру для консоли Sony предыдущего поколения, то вы можете обновить The Last of Us Part 2 до версии PS5 всего за $10.