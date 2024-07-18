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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 156 оценок

The Last Of Us Part 2 Remastered - вторая самая продаваемая игра 2024 года в Великобритании

Gruz_
Новости

Глава Games Industry.biz Кристофер Дринг сообщил, что The Last of Us Part 2 Remastered на данный момент является 2-й самой продаваемой игрой Соединенного Королевства по итогам первого полугодия 2024 года, уступая лишь Helldivers 2.

Об этом Дринг обмолвился в разговоре с одним из собеседников в сети X на тему 30%-го падения продаж игр в Великобритании в первой половине 2024 года.

Опять же, это зависит от бюджета. Если мы говорим, что доходы упали на 30 %, а популярность осталась прежней... тогда возникает вопрос, каковы же были затраты? Самыми продаваемыми «новыми» релизами в первом полугодии 2023 года были Hogwarts и Zelda. В первом полугодии 2024 года - Helldivers и Last of Us 2 Remastered.

Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоялся в январе 2024 года для PS5 как улучшенная версия оригинальной игры для PS4, вышедшей в 2020 году. Если вы уже успели приобрести игру для консоли Sony предыдущего поколения, то вы можете обновить The Last of Us Part 2 до версии PS5 всего за $10.

-4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
0FILIN0

Играть в такое, а это игра испражнения сатаны, лучше не стоит.

1
WealthyJian

И…от , иди играй в супер сантехника 😀😀😀

-1
Гемор

когда выйдет дожить уже? Очень жду дожить

0
Ecifgost yоutube
-2
MelodiousTristram

Жаль, нету , её, на , Пк

-5
AndruhaGruz

В конце года будет 🤗, кто бы что не говорил а что первая что вторая часть это Игра с большой буквы. Графика,сюжет,геймплей,всё на высшем уровне.

-5
Пользователь ВКонтакте AndruhaGruz

Всё так. Но всю крутость второй части я смог осознать только после второго прохождения)
И Эбби классная, по адекватнее будет, чем Элли) // Николас Зайр

-5
MelodiousTristram AndruhaGruz

Ну, это , будет, круто,, конечно, спасибо, хочу, её на, Пк , уже, поиграть,

-5
SERGEY-SP AndruhaGruz

не будет в конце года!Как сериал выйдет 2 сезон так будет!

2
Gauguin AndruhaGruz

Вторая только в графике и продакшне.

-1