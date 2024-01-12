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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 968 оценок

В переиздании The Last of Us 2 появится режим для игры на гитаре и банджо

Simple Jack
Новости

Naughty Dog анонсировала новый режим Guitar Free Play mode для The Last of Us: Part 2 Remastered. Геймеры смогут примерить на себя образ композитора Густаво Сантаолалья и сыграть на гитаре или банджо.

Еще в прошлом году Сантаолалья намекал на новую версию сиквела. Тогда он пообещал, что у игроков появится возможность взаимодействовать с героем композитора в The Last of Us: Part 2.

Переиздание выйдет 19 января 2024 года на PlayStation 5. В The Last of Us: Part 2 Remastered появится поддержка 4K, ускоренные загрузки, новые скины персонажей, режимы и не только.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Sigaretro

Ещё добавте режим игры на "фаготе", а то без него нежные амерские фаны стены своих каморок пообгрызают.

3
Wolfenstein

рояль стоял в кустах

0
Insid3ad

Эх не туда метят разрабы. Продажи были бы в разы лучше, если бы они добавили режим гольфа.

0