В переиздании The Last of Us 2 появится режим для игры на гитаре и банджо

Naughty Dog анонсировала новый режим Guitar Free Play mode для The Last of Us: Part 2 Remastered. Геймеры смогут примерить на себя образ композитора Густаво Сантаолалья и сыграть на гитаре или банджо.

Еще в прошлом году Сантаолалья намекал на новую версию сиквела. Тогда он пообещал, что у игроков появится возможность взаимодействовать с героем композитора в The Last of Us: Part 2.

Переиздание выйдет 19 января 2024 года на PlayStation 5. В The Last of Us: Part 2 Remastered появится поддержка 4K, ускоренные загрузки, новые скины персонажей, режимы и не только.