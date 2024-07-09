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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 151 оценка

В сети появились новые кадры с Элли и Диной со съемок сериала The Last of Us

Simple Jack
Новости

В сети опубликовали новые фотографии со съемок второго сезона сериала «Одни из нас» по мотивам игровой серии The Last of Us. На них можно увидеть Элли и Дину, роли которых исполнили Белла Рамзи («Игра престолов») и Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»).

В сети также появилась фотография фракции Серафитов. На съемочной площадке можно заметить граффити, которое было в The Last of Us.

Второй сезон сериала «Одни из нас» будет основан на The Last of Us: Part 2. Создатели уже подчеркнули, что сиквел получился настолько большим, что за один сезон экранизировать все события у них не получится.

Главные роли, помимо Беллы Рамзи и Изабелы Мерсед, во втором сезоне The Last of Us исполнят Педро Паскаль («Мандалорец»), Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Янг Мазино («Грызня»), Дэнни Рамирес («Сокол и Зимний солдат») и другие.

Первый сезон The Last of Us вышел в январе 2023 года. Сериал получил высокие оценки — его рейтинг на IMDb составляет 8,7 баллов из 10. Шоу также стало самым популярным на HBO Max в Европе и Латинской Америке.

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-10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
dexxxx123

Лебедев кравчик!

1
Eios

Ща блевану... простите...

0
pirlovcin

лезбо похождения на весь сезон растянут

0
ЮрецОдесса

Ну хоть бы накрасили, да понимаю апокалипсис, ну все-таки. (я про Беллу Рамзи)

0
Ой извините

Хм, от такой Дины бы никто не отказался

0
WittyOrvilleton

Лучшим моментом в сезоне будет эпизод с клюшкой ;)

0
MNM 1985

Так вот куда исчез наш чемпион Денис Лебедев))))))))

Ну или это актер из Универа , забыл как его зовут

0