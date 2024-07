В сети появились новые кадры с Элли и Диной со съемок сериала The Last of Us

В сети опубликовали новые фотографии со съемок второго сезона сериала «Одни из нас» по мотивам игровой серии The Last of Us. На них можно увидеть Элли и Дину, роли которых исполнили Белла Рамзи («Игра престолов») и Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»).

В сети также появилась фотография фракции Серафитов. На съемочной площадке можно заметить граффити, которое было в The Last of Us.

Второй сезон сериала «Одни из нас» будет основан на The Last of Us: Part 2. Создатели уже подчеркнули, что сиквел получился настолько большим, что за один сезон экранизировать все события у них не получится.

Главные роли, помимо Беллы Рамзи и Изабелы Мерсед, во втором сезоне The Last of Us исполнят Педро Паскаль («Мандалорец»), Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Янг Мазино («Грызня»), Дэнни Рамирес («Сокол и Зимний солдат») и другие.

Первый сезон The Last of Us вышел в январе 2023 года. Сериал получил высокие оценки — его рейтинг на IMDb составляет 8,7 баллов из 10. Шоу также стало самым популярным на HBO Max в Европе и Латинской Америке.