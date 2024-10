Впечатляющая демонстрация масштабирования PSSR в The Last of Us Part II Remastered на PlayStation 5 Pro

Согласно новому предварительному анализу, The Last of Us Part II Remastered — это прекрасная показатель того, на что способны PlayStation 5 Pro и масштабирование PlayStation Spectral Super Resolution на базе искусственного интеллекта.

Новый анализ от Digital Foundry, основанный на предварительных кадрах, подтверждает, что ремастер второй части серии от Naughty Dog нацелен на разрешение 4K, 60 FPS на будущей консоли, используя PSSR для масштабирования до разрешения 4K с 1440p. Это обеспечивает значительный визуальный скачок по сравнению с режимом производительности базовой модели, поскольку апскейлер улучшает детализацию текстур и уменьшает размытость и сглаживание, особенно в мелких текстурах, таких как листва. На PlayStation 5 Pro игра также демонстрирует заметные улучшения в геометрических краях. Кроме того, производительность чрезвычайно стабильна, поскольку игра работает с постоянными 60 FPS, за исключением нескольких сценариев.

Использование PSSR в The Last of Us Part II Remastered также позволило Digital Foundry подчеркнуть, как апскейлер обеспечивает лучшую стабильность изображения, чем более широко используемый AMD FSR. Поскольку игра еще не вышла на ПК, прямое сравнение невозможно, но при использовании ее предшественника все еще ясно, как апскейлер отстает от NVIDIA DLSS в некоторых отношениях, например, в мелких деталях краев.

The Last of Us Part II Remastered вряд ли нуждалась в улучшениях, в отличие от других игр, таких как Final Fantasy VII Rebirth, но все же приятно слышать, что даже игры, которые выглядят и работают отлично на базовой модели, могут использовать возможности PlayStation 5 Pro, чтобы предложить еще лучший опыт. Таким образом, ремастер станет еще более лучшим способом насладиться этой игрой.