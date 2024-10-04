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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 200 оценок

Впечатляющая демонстрация масштабирования PSSR в The Last of Us Part II Remastered на PlayStation 5 Pro

KoRnEr
Новости

Согласно новому предварительному анализу, The Last of Us Part II Remastered — это прекрасная показатель того, на что способны PlayStation 5 Pro и масштабирование PlayStation Spectral Super Resolution на базе искусственного интеллекта.

Новый анализ от Digital Foundry, основанный на предварительных кадрах, подтверждает, что ремастер второй части серии от Naughty Dog нацелен на разрешение 4K, 60 FPS на будущей консоли, используя PSSR для масштабирования до разрешения 4K с 1440p. Это обеспечивает значительный визуальный скачок по сравнению с режимом производительности базовой модели, поскольку апскейлер улучшает детализацию текстур и уменьшает размытость и сглаживание, особенно в мелких текстурах, таких как листва. На PlayStation 5 Pro игра также демонстрирует заметные улучшения в геометрических краях. Кроме того, производительность чрезвычайно стабильна, поскольку игра работает с постоянными 60 FPS, за исключением нескольких сценариев.

Использование PSSR в The Last of Us Part II Remastered также позволило Digital Foundry подчеркнуть, как апскейлер обеспечивает лучшую стабильность изображения, чем более широко используемый AMD FSR. Поскольку игра еще не вышла на ПК, прямое сравнение невозможно, но при использовании ее предшественника все еще ясно, как апскейлер отстает от NVIDIA DLSS в некоторых отношениях, например, в мелких деталях краев.

The Last of Us Part II Remastered вряд ли нуждалась в улучшениях, в отличие от других игр, таких как Final Fantasy VII Rebirth, но все же приятно слышать, что даже игры, которые выглядят и работают отлично на базовой модели, могут использовать возможности PlayStation 5 Pro, чтобы предложить еще лучший опыт. Таким образом, ремастер станет еще более лучшим способом насладиться этой игрой.

-26
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

А сюжет она исправлять умеет? // Александр Ковалёв

11
ze1n_82

любитель старческих попок?

-18
Пользователь ВКонтакте

все будут черные и происходит все в африке // Андрюха Быков

-1
jkfjghkk

Хрен с ним, с сюжетом, просто сама игра скучная!

Прогрессии нет, крафт на 75% бессмысленный, карточки комиксов и записки - бесполезный хлам, надписи на стенах - пустословие, награды за исследования локаций и прохождения по стелсу (без убийств) - отсутствуют, полноценные мини-игры отсутствуют

Кор-геймплей: перемещайся, собирай мусор, стреляй

-3
Темный-Властелин Пользователь ВКонтакте

не не, все будет в НОрвегии и все будут черные как моя J0пa и наяривaть друг другу

-2
Эдик Писюкович

Заголовок новости просто апогей 2024 года.
Фейковое разрешение+ремастер+про версия консоли. Просто м-м-м-маркет комбо

8
intol

Ну это до сих пор если не топ 1 так топ 2 игра по графике на рынке (

-7
SERGEY-SP

А сюжет он может исправлять и концовку игры хотя бы???

3
ze1n_82

а к концовке какие вопросы?

-12
SERGEY-SP ze1n_82

Там ко всей игре вопросы"!

6
ze1n_82 SERGEY-SP

какие? ты кто? истории пишет дрыкман

-9
SERGEY-SP ze1n_82

В этом то и проблема что истории пишет дракман! Ему на свинье только ездить!

7
ze1n_82 SERGEY-SP

Ну это твое личное никому не нужное мнение которое ни на что не влияет)

-1
kotasha

А у где игры сони ? Мы что теперь вместо игр будет камушки и кустики разглядывать, ремастер на ремастере ремастером погоняет.

2
Темный-Властелин

игры сони сейчас про повестку, ремастер это лучшее, что у них есть

0
jkfjghkk

Не нравится - сделай игры самостоятельно!

Я бы на это посмотрел :)

-9
Макс Макс 007 jkfjghkk

Ты оказался ещё тупее, чем я думал несколько минут назад

1
jkfjghkk Макс Макс 007

Ты не думал :)

0
Stasonich_spb

Дааа,вместо игор камушки и кустики разглядывать.

0
Serj77777

DF личная подстилка Сони,большую часть времени они занимаются рекламой для этой компании. Можете не сомневаться,ремастер Horizon будет "впечатляющим",по мнению этих подсосов.)

1
Темный-Властелин

если пошарить, может главным акционером является кто то из сони

0
jkfjghkk Темный-Властелин

Пошарь. Доложешь!

-1
intol

Уф сходу мимо.

В видосе ниже они обсуждают как раз таки кринжовость нового освещения ремастера хорайзон

0
ka4o4ek

Опять тинтелект для даунов.

1
Макс Макс 007

Искусственный интеллект приплели, там простая интерполяция, чип от амуде.

0
Kenn1y

Выглядит скорее как увеличение чёткости через ReShade, ну это конечно лучше, чем было, но без дисковода в комплекте на старте точно нафиг брать новую версию консоли.

0
Wing42

Демонстрация даже не возможностей консоли, а цыганских уловок.
PayStation PRO пока что самое большое разводилово в истории игровой индустрии, с которым может соперничать разве что многолетний про(на)грев игроков в Тарков мультимиллионером
Никиткой Баяновым.

0
intol

По 1.0 pssr'у понятно что длсс уступает ему абсолютно во всем кроме стабильности изображения, тяжело невиде будет с пс6 тягаться когда модель для псср обучат нормально (

-7
Agentdead

Хахахах, жирно.

4
intol Agentdead

Так ты видел насколько лучше псср отрабатывает растительность, удивительно что нвидия за столько лет существования длсс не смогла сделать то что псср делает в первой же итерации...

-2
Agentdead intol

Честно, не смотрел) не думаю что псср будет лучше длсс, как минимум одинаково но не лучше. Как можно сделать с первой попытки лучше того что уже 6лет развивают.

0
jkfjghkk Agentdead

Никого не волнует что ты там думаешь: есть факты, а есть твои фантазии :)

1
intol Agentdead
Как можно сделать с первой попытки лучше того что уже 6лет развивают.

Все, при наличии лучших инженеров.

И если бы ты внимательно прочитал мой коммент то я даже написал что у псср есть довольно существенный недостаток в НЫНЕШНЕЙ итерации технологии.

-1
JustA_NiceGuy

О, захлебнулись боты по поводу качества с PS5 Pro, теперь стали цепляться к игре) балаболить то надо.

-9
KILLA06

самый топовый сюжет среди экзов сони

-10
KILLA06

школьники как обычно минусуют

-2