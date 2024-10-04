Впечатляющая демонстрация масштабирования PSSR в The Last of Us Part II Remastered на PlayStation 5 Pro

Согласно новому предварительному анализу, The Last of Us Part II Remastered — это прекрасная показатель того, на что способны PlayStation 5 Pro и масштабирование PlayStation Spectral Super Resolution на базе искусственного интеллекта.
Новый анализ от Digital Foundry, основанный на предварительных кадрах, подтверждает, что ремастер второй части серии от Naughty Dog нацелен на разрешение 4K, 60 FPS на будущей консоли, используя PSSR для масштабирования до разрешения 4K с 1440p. Это обеспечивает значительный визуальный скачок по сравнению с режимом производительности базовой модели, поскольку апскейлер улучшает детализацию текстур и уменьшает размытость и сглаживание, особенно в мелких текстурах, таких как листва. На PlayStation 5 Pro игра также демонстрирует заметные улучшения в геометрических краях. Кроме того, производительность чрезвычайно стабильна, поскольку игра работает с постоянными 60 FPS, за исключением нескольких сценариев.
Использование PSSR в The Last of Us Part II Remastered также позволило Digital Foundry подчеркнуть, как апскейлер обеспечивает лучшую стабильность изображения, чем более широко используемый AMD FSR. Поскольку игра еще не вышла на ПК, прямое сравнение невозможно, но при использовании ее предшественника все еще ясно, как апскейлер отстает от NVIDIA DLSS в некоторых отношениях, например, в мелких деталях краев.
The Last of Us Part II Remastered вряд ли нуждалась в улучшениях, в отличие от других игр, таких как Final Fantasy VII Rebirth, но все же приятно слышать, что даже игры, которые выглядят и работают отлично на базовой модели, могут использовать возможности PlayStation 5 Pro, чтобы предложить еще лучший опыт. Таким образом, ремастер станет еще более лучшим способом насладиться этой игрой.
А сюжет она исправлять умеет? // Александр Ковалёв
любитель старческих попок?
все будут черные и происходит все в африке // Андрюха Быков
Хрен с ним, с сюжетом, просто сама игра скучная!
Прогрессии нет, крафт на 75% бессмысленный, карточки комиксов и записки - бесполезный хлам, надписи на стенах - пустословие, награды за исследования локаций и прохождения по стелсу (без убийств) - отсутствуют, полноценные мини-игры отсутствуют
Кор-геймплей: перемещайся, собирай мусор, стреляй
не не, все будет в НОрвегии и все будут черные как моя J0пa и наяривaть друг другу
Заголовок новости просто апогей 2024 года.
Фейковое разрешение+ремастер+про версия консоли. Просто м-м-м-маркет комбо
Ну это до сих пор если не топ 1 так топ 2 игра по графике на рынке (
А сюжет он может исправлять и концовку игры хотя бы???
а к концовке какие вопросы?
Там ко всей игре вопросы"!
какие? ты кто? истории пишет дрыкман
В этом то и проблема что истории пишет дракман! Ему на свинье только ездить!
Ну это твое личное никому не нужное мнение которое ни на что не влияет)
А у где игры сони ? Мы что теперь вместо игр будет камушки и кустики разглядывать, ремастер на ремастере ремастером погоняет.
игры сони сейчас про повестку, ремастер это лучшее, что у них есть
Не нравится - сделай игры самостоятельно!
Я бы на это посмотрел :)
Ты оказался ещё тупее, чем я думал несколько минут назад
Ты не думал :)
Дааа,вместо игор камушки и кустики разглядывать.
DF личная подстилка Сони,большую часть времени они занимаются рекламой для этой компании. Можете не сомневаться,ремастер Horizon будет "впечатляющим",по мнению этих подсосов.)
если пошарить, может главным акционером является кто то из сони
Пошарь. Доложешь!
Уф сходу мимо.
В видосе ниже они обсуждают как раз таки кринжовость нового освещения ремастера хорайзон
Опять тинтелект для даунов.
Искусственный интеллект приплели, там простая интерполяция, чип от амуде.
Выглядит скорее как увеличение чёткости через ReShade, ну это конечно лучше, чем было, но без дисковода в комплекте на старте точно нафиг брать новую версию консоли.
Демонстрация даже не возможностей консоли, а цыганских уловок.
PayStation PRO пока что самое большое разводилово в истории игровой индустрии, с которым может соперничать разве что многолетний про(на)грев игроков в Тарков мультимиллионером
Никиткой Баяновым.
По 1.0 pssr'у понятно что длсс уступает ему абсолютно во всем кроме стабильности изображения, тяжело невиде будет с пс6 тягаться когда модель для псср обучат нормально (
Хахахах, жирно.
Так ты видел насколько лучше псср отрабатывает растительность, удивительно что нвидия за столько лет существования длсс не смогла сделать то что псср делает в первой же итерации...
Честно, не смотрел) не думаю что псср будет лучше длсс, как минимум одинаково но не лучше. Как можно сделать с первой попытки лучше того что уже 6лет развивают.
Никого не волнует что ты там думаешь: есть факты, а есть твои фантазии :)
Все, при наличии лучших инженеров.
И если бы ты внимательно прочитал мой коммент то я даже написал что у псср есть довольно существенный недостаток в НЫНЕШНЕЙ итерации технологии.
О, захлебнулись боты по поводу качества с PS5 Pro, теперь стали цепляться к игре) балаболить то надо.
самый топовый сюжет среди экзов сони
школьники как обычно минусуют