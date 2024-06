Второй сезон The Last of Us от HBO будет состоять из 7 эпизодов, а третий будет "значительно больше"

Пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим второй сезон The Last of Us от HBO, но уже сейчас, когда производство в самом разгаре, начинают появляться новые подробности. После того как HBO недавно представила первый взгляд на то, как будут выглядеть Джоэл и Элли в предстоящем сезоне, опубликовав два новых кадра, соавторы сериала и шоураннеры Крейг Мазин и Нил Дракманн в интервью Deadline сообщили новые подробности о будущем шоу.

Так, Мазин подтвердил, что сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, в отличие от девяти эпизодов первого сезона.

Сюжетный материал, который мы получили из второй части игры, намного больше, чем тот, что был в первой игре, поэтому нам пришлось с самого начала придумывать, как рассказать эту историю в нескольких сезонах. Когда вы это делаете, вы ищете естественные точки перелома, и, как мы и планировали, в этом сезоне национальная точка перелома наступила после семи эпизодов.

При этом один из семи эпизодов сезона будет более продолжительным. Как и 80-минутная премьера первого сезона, Мазин говорит, что во втором сезоне будет эпизод, который будет не совсем полнометражным, но все же длиннее, чем обычный час хронометража.

А что будет после второго сезона? В прошлом было подтверждено, что The Last of Us Part 2 будет разделена на несколько сезонов, так что мы уже давно знаем, что второй сезон не станет концом сериала. Мазин коснулся и того, что последует за ним, сказав, что третий сезон будет «значительно больше», и что даже после завершения третьего сезона сериал, скорее всего, не будет закончен.

Мы не думаем, что сможем рассказать историю даже за два сезона [2 и 3], потому что мы не торопимся и идем интересными путями, что мы немного сделали и в первом сезоне. Мы чувствуем, что почти наверняка - если люди будут продолжать смотреть, а мы сможем продолжать делать больше телевидения - третий сезон будет значительно больше". И действительно, история может потребовать четвертого сезона.

Мазин еще раз намекнул на четвертый сезон, добавив: «Одно можно сказать совершенно точно: я не представляю, как мы сможем рассказать историю, которая останется после завершения второго сезона, всего за один сезон».

Премьера второго сезона The Last of Us намечена на 2025 год.