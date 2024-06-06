Второй сезон The Last of Us от HBO будет состоять из 7 эпизодов, а третий будет "значительно больше"

Пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим второй сезон The Last of Us от HBO, но уже сейчас, когда производство в самом разгаре, начинают появляться новые подробности. После того как HBO недавно представила первый взгляд на то, как будут выглядеть Джоэл и Элли в предстоящем сезоне, опубликовав два новых кадра, соавторы сериала и шоураннеры Крейг Мазин и Нил Дракманн в интервью Deadline сообщили новые подробности о будущем шоу.
Так, Мазин подтвердил, что сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, в отличие от девяти эпизодов первого сезона.
Сюжетный материал, который мы получили из второй части игры, намного больше, чем тот, что был в первой игре, поэтому нам пришлось с самого начала придумывать, как рассказать эту историю в нескольких сезонах. Когда вы это делаете, вы ищете естественные точки перелома, и, как мы и планировали, в этом сезоне национальная точка перелома наступила после семи эпизодов.
При этом один из семи эпизодов сезона будет более продолжительным. Как и 80-минутная премьера первого сезона, Мазин говорит, что во втором сезоне будет эпизод, который будет не совсем полнометражным, но все же длиннее, чем обычный час хронометража.
А что будет после второго сезона? В прошлом было подтверждено, что The Last of Us Part 2 будет разделена на несколько сезонов, так что мы уже давно знаем, что второй сезон не станет концом сериала. Мазин коснулся и того, что последует за ним, сказав, что третий сезон будет «значительно больше», и что даже после завершения третьего сезона сериал, скорее всего, не будет закончен.
Мы не думаем, что сможем рассказать историю даже за два сезона [2 и 3], потому что мы не торопимся и идем интересными путями, что мы немного сделали и в первом сезоне. Мы чувствуем, что почти наверняка - если люди будут продолжать смотреть, а мы сможем продолжать делать больше телевидения - третий сезон будет значительно больше". И действительно, история может потребовать четвертого сезона.
Мазин еще раз намекнул на четвертый сезон, добавив: «Одно можно сказать совершенно точно: я не представляю, как мы сможем рассказать историю, которая останется после завершения второго сезона, всего за один сезон».
Премьера второго сезона The Last of Us намечена на 2025 год.
блин, читая надписи типа второй сезон зе ласт оф юс, сразу подступают рвотные рефлексы и мысли НЕНАДО, спасибо за калчественный сюжет и красивых актеров, это какой-то дар вызывать у человека такие отвратные чувства, не удивлюсь если все это организовали и сняли нетакие как фсе "сценаристки и режисерки"
Там самый главный нетакусик - начальник ноти дог Нил дрюкман // Александр Ковалёв
Из которых как всегда 4-5 серий без принужденной повестки.
игнорирую *