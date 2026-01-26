Российский разработчик создает средневековый экшен The Last Province

Отечественный разработчик в одиночку создает мрачный средневековый экшен The Last Province. В игре предстоит взять под контроль командира рыцарского отряда и сражаться с врагами. Вместе с героем бок о бок будут драться ИИ-напарники.

В The Last Province геймеры будут не только сражаться в деревнях и на полях, но и штурмовать замки. В игре также можно объединяться с другими пользователями, чтобы вместе участвовать в боях, а на каждой локации есть босс в виде лорда.

Автор признается, что не пытается реконструировать быт настоящего Средневековья. Но образы командиров вдохновлены реальными полководцами тех времен: от Ричарда Львиное Сердце до великих богатырей Руси и викингов. Каждая миссия будет отличаться не только доступными персонажами, но и локациями, где проходят сражения.

У The Last Province нет точной даты релиза. Сейчас разработчик-одиночка фокусируется на завершении билда, чтобы продемонстрировать его на конкурсе «ИГРОПРОМ» и получить финансирование на дальнейшее развитие проекта. Следить за ходом разработки The Last Province можно в официальной группе игры в VK.