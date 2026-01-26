ЧАТ ИГРЫ
The Last Province TBA
Экшен, Инди, От третьего лица, Кооператив, Средневековье
5 2 оценки

Российский разработчик создает средневековый экшен The Last Province

Simple Jack Simple Jack

Отечественный разработчик в одиночку создает мрачный средневековый экшен The Last Province. В игре предстоит взять под контроль командира рыцарского отряда и сражаться с врагами. Вместе с героем бок о бок будут драться ИИ-напарники.

В The Last Province геймеры будут не только сражаться в деревнях и на полях, но и штурмовать замки. В игре также можно объединяться с другими пользователями, чтобы вместе участвовать в боях, а на каждой локации есть босс в виде лорда.

Автор признается, что не пытается реконструировать быт настоящего Средневековья. Но образы командиров вдохновлены реальными полководцами тех времен: от Ричарда Львиное Сердце до великих богатырей Руси и викингов. Каждая миссия будет отличаться не только доступными персонажами, но и локациями, где проходят сражения.

У The Last Province нет точной даты релиза. Сейчас разработчик-одиночка фокусируется на завершении билда, чтобы продемонстрировать его на конкурсе «ИГРОПРОМ» и получить финансирование на дальнейшее развитие проекта. Следить за ходом разработки The Last Province можно в официальной группе игры в VK.

Источник  
Комментарии:
DemandingRufus

Пусть он в одиночку и играет!

Роман45554
Vad Pvn

звук такой, кабудто он палкой по мешка бъёт, а не мечом о доспехи...)))

Кузинатра Дающая Смысл

Всё это уже было...Скукотищща....

Ammati

Это так важно ? Я что теперь должен пойти обязательно посмотреть проект и приобрести. Или что ? Что за мода пошла уточнять место создании игры. Не припоминаю что европейские игры уточняли постоянно что за национальность у компании разработчиков.

Следить за ходом разработки The Last Province можно в официальной группе игры в VK.

Спасибо не надо... Пусть он там и остаётся учитывая как выглядет проект на видео. Самое то для наполнения вк плей.

ALEX-220

Ну, если доработать, например сделать кровь, не так, что бы валила из персонажа, как из коровы вовремя забоя, уже не актуально видеть такие капли в 2026 году. камеру ниже и будет не плохо. По любому найдутся фанаты. Хотелось бы, что бы наши ребята развивались и делали не плохие игры.

Ник Добрый

Хрена рыцарь шустрый, перекат в доспехах лол! Что ж там за доспехи, если обычно упавшего рыцаря поднимают втроем!

Alex40001

тссс не растраивай фанатов

это фентези они под допингом и бафом ....

ДаДжи

ну я щас в китайский конквуаер блейд играю,там перекаты мало кого смущают

Вадим Якимов

F

Alex40001

А зачем есть for honer и Chivalry

QuerulousLytton
Сейчас разработчик-одиночка фокусируется на завершении билда, чтобы продемонстрировать его на конкурсе «ИГРОПРОМ» и получить финансирование на дальнейшее развитие проекта

А что, Кикстартер нынче не в моде? Мне уже поднадоели проекты, единственное афишируемое достоинство которых состоит в том, что они РОССИЙСКИЕ. Возникает подозрение на острое желание хапнуть бюджетного бабла на очередную Смуту или Царевну.

AT_Sagor

ИИ Dark Souls, но только не Dark и не Souls.

