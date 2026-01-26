Российский разработчик создает средневековый экшен The Last Province

Отечественный разработчик в одиночку создает мрачный средневековый экшен The Last Province. В игре предстоит взять под контроль командира рыцарского отряда и сражаться с врагами. Вместе с героем бок о бок будут драться ИИ-напарники.
В The Last Province геймеры будут не только сражаться в деревнях и на полях, но и штурмовать замки. В игре также можно объединяться с другими пользователями, чтобы вместе участвовать в боях, а на каждой локации есть босс в виде лорда.
Автор признается, что не пытается реконструировать быт настоящего Средневековья. Но образы командиров вдохновлены реальными полководцами тех времен: от Ричарда Львиное Сердце до великих богатырей Руси и викингов. Каждая миссия будет отличаться не только доступными персонажами, но и локациями, где проходят сражения.
У The Last Province нет точной даты релиза. Сейчас разработчик-одиночка фокусируется на завершении билда, чтобы продемонстрировать его на конкурсе «ИГРОПРОМ» и получить финансирование на дальнейшее развитие проекта. Следить за ходом разработки The Last Province можно в официальной группе игры в VK.
Пусть он в одиночку и играет!
звук такой, кабудто он палкой по мешка бъёт, а не мечом о доспехи...)))
Всё это уже было...Скукотищща....
Это так важно ? Я что теперь должен пойти обязательно посмотреть проект и приобрести. Или что ? Что за мода пошла уточнять место создании игры. Не припоминаю что европейские игры уточняли постоянно что за национальность у компании разработчиков.
Спасибо не надо... Пусть он там и остаётся учитывая как выглядет проект на видео. Самое то для наполнения вк плей.
Ну, если доработать, например сделать кровь, не так, что бы валила из персонажа, как из коровы вовремя забоя, уже не актуально видеть такие капли в 2026 году. камеру ниже и будет не плохо. По любому найдутся фанаты. Хотелось бы, что бы наши ребята развивались и делали не плохие игры.
Хрена рыцарь шустрый, перекат в доспехах лол! Что ж там за доспехи, если обычно упавшего рыцаря поднимают втроем!
тссс не растраивай фанатов
это фентези они под допингом и бафом ....
ну я щас в китайский конквуаер блейд играю,там перекаты мало кого смущают
F
А зачем есть for honer и Chivalry
А что, Кикстартер нынче не в моде? Мне уже поднадоели проекты, единственное афишируемое достоинство которых состоит в том, что они РОССИЙСКИЕ. Возникает подозрение на острое желание хапнуть бюджетного бабла на очередную Смуту или Царевну.
ИИ Dark Souls, но только не Dark и не Souls.