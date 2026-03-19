Автор Overwatch хочет отказаться от доната в своём новом шутере The Legend of California

Бывший вице-президент Blizzard и соавтор Overwatch Джефф Каплан поделился мыслями о монетизации своего нового проекта — шутера с открытом миром The Legend of California. По его словам, игра с большой вероятностью не станет условно-бесплатной.

Каплан объяснил, что модель free-to-play требует огромных ресурсов: колоссальной аудитории и большой команды разработчиков, постоянно создающих новый контент для внутриигрового магазина. Его студия Kintsugiyama, напротив, состоит всего из нескольких десятков человек, и такой формат для неё попросту не подходит.

Разработчик также раскритиковал саму философию современных онлайн-игр, где основной упор делается на продажи косметических предметов. По его мнению, индустрия слишком далеко ушла от идеи, что игрок должен получать награды за сам процесс игры, а не за дополнительные покупки.

В качестве альтернативы Каплан рассматривает более традиционную модель: покупку игры один раз с последующим получением контента через геймплей. Он подчеркнул, что ему ближе подход, при котором прогресс и награды зарабатываются, а не приобретаются за реальные деньги.

При этом окончательное решение по монетизации The Legend of California ещё не принято. Каплан допускает разные варианты, но уже сейчас даёт понять, что хочет отойти от привычной для современных сервисных игр схемы и предложить более «классический» опыт.