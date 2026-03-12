Бывший геймдиректор Overwatch представил свою новую игру The Legend of California - шутер про золотую лихорадку

Джефф Каплан, бывший геймдиректор Overwatch, представил публике свой новый проект. Игра называется The Legend of California и разрабатывается студией Kintsugiyama.

По словам Каплана, это будет экшен-выживач от первого лица. Над проектом трудится команда из 34 человек. Действие развернется на острове Калифорния в эпоху золотой лихорадки. Разработчики не гнались за исторической точностью и позволили себе превратить штат в остров, чтобы сделать мир интереснее.

Сама карта создана вручную на основе реальных прототипов, но расположение ключевых точек будет генерироваться случайно. Например, локация "Скала страха" вдохновлена знаменитым Алькатрасом.

Мир разделен на четыре уровня сложности, которые также определяются случайным образом. Для одного игрока пустыня Мохаве может стать стартовой зоной, а для другого - одной из самых опасных. Визуально авторы вдохновлялись работами художника-пейзажиста Альберта Бирштадта.

В игре предусмотрена развитая система крафта. Пользователи смогут создавать оружие, инструменты, снаряжение и даже готовить еду. Также заявлена возможность построить собственное ранчо с конюшнями или отправиться в шахту за ресурсами. Особое внимание уделено взаимодействию игроков. Можно как сражаться друг с другом, так и объединяться для PvE-битв или совместной охоты.

Каплан подчеркнул, что не ставит целью сделать игру в стиле Blizzard. Новый мир будет ощущаться более загадочным и огромным, где игрок никогда не чувствует себя в полной безопасности.

Публичная альфа-версия станет доступна уже в марте, а до конца года игра выйдет в ранний доступ. В Steam уже можно подать заявку на участие в тестировании.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система



ОС: Windows 10 or 11



Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X



Оперативная память: 16 GB ОЗУ



Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER [8GB] / AMD Radeon RX 6600 [8GB]



DirectX: версии 12



Сеть: Широкополосное подключение к интернету



Место на диске: 50 GB



Дополнительно: SSD required

Рекомендованные: