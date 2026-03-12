ЧАТ ИГРЫ
The Legend of California TBA
Мультиплеер, Шутер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив, Вестерн
8.5 2 оценки

Бывший геймдиректор Overwatch представил свою новую игру The Legend of California - шутер про золотую лихорадку

AceTheKing AceTheKing

Джефф Каплан, бывший геймдиректор Overwatch, представил публике свой новый проект. Игра называется The Legend of California и разрабатывается студией Kintsugiyama.

По словам Каплана, это будет экшен-выживач от первого лица. Над проектом трудится команда из 34 человек. Действие развернется на острове Калифорния в эпоху золотой лихорадки. Разработчики не гнались за исторической точностью и позволили себе превратить штат в остров, чтобы сделать мир интереснее.

Сама карта создана вручную на основе реальных прототипов, но расположение ключевых точек будет генерироваться случайно. Например, локация "Скала страха" вдохновлена знаменитым Алькатрасом.

Мир разделен на четыре уровня сложности, которые также определяются случайным образом. Для одного игрока пустыня Мохаве может стать стартовой зоной, а для другого - одной из самых опасных. Визуально авторы вдохновлялись работами художника-пейзажиста Альберта Бирштадта.

В игре предусмотрена развитая система крафта. Пользователи смогут создавать оружие, инструменты, снаряжение и даже готовить еду. Также заявлена возможность построить собственное ранчо с конюшнями или отправиться в шахту за ресурсами. Особое внимание уделено взаимодействию игроков. Можно как сражаться друг с другом, так и объединяться для PvE-битв или совместной охоты.

Каплан подчеркнул, что не ставит целью сделать игру в стиле Blizzard. Новый мир будет ощущаться более загадочным и огромным, где игрок никогда не чувствует себя в полной безопасности.

Публичная альфа-версия станет доступна уже в марте, а до конца года игра выйдет в ранний доступ. В Steam уже можно подать заявку на участие в тестировании.

Системные требования

Минимальные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 or 11
    • Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X
    • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER [8GB] / AMD Radeon RX 6600 [8GB]
    • DirectX: версии 12
    • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
    • Место на диске: 50 GB
    • Дополнительно: SSD required

Рекомендованные:

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Windows 10 or 11
    • Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5700X
    • Оперативная память: 32 GB ОЗУ
    • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 [10GB] / AMD Radeon RX 6800 [10GB]
    • DirectX: версии 12
    • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
    • Место на диске: 50 GB
    • Дополнительно: SSD required
Комментарии:  7
Константин335

В общем ничего интересного

4
Neko-Aheron

Ну, по трейлеру видно топорность и небольшой бюджет ( анимация, стрельба та все среднее ), но не сказал бы, что все ужасно.

3
Just-a-your-King

Если среди юристов рокстар есть ветераны нинтендо, то могут смело выезжать)

1
Dimitry Arsenev

2060 в минималках для картинки которая соревнуется с древней Call of Juarez? Ну хоть что то в этой игре высокобюджетное - это требования.

enigmahas

Игра выглядит как из 2000, а системные требования из 2026. Даже в 2000 игры были куда лучше сделаны. фигурки дергаются. Первая мафия выглядит намного круче чем эта поделка из 2026.

