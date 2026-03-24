"Не показывайте это!" - создатель Overwatch засветил баг с T-позой на стриме новой игры The Legend of California

Сооснователь Kintsugiyama и бывший разработчик Overwatch Джефф Каплан оказался в неловкой ситуации во время демонстрации своей новой игры The Legend of California. Во время многочасового стрима один из персонажей внезапно «застыл» в классической T-позе прямо в эфире.

Каплан заметил баг почти сразу и с удивлением отреагировал на происходящее, пока его коллега Тим Форд шутил о том, что даже аниматоры не застрахованы от подобных сбоев. В это время команда за кадром в панике просила не показывать ошибку зрителям и переключиться на что угодно — например, на освещение или пейзажи.

Несмотря на курьёз, разработчики продолжили трансляцию, обсуждая проблемы прямо на ходу и даже подсчитывая баги в системе отслеживания. Подобные моменты лишь подчёркивают, что проект всё ещё находится на ранней стадии.

The Legend of California — это открытый мир с ковбойской эстетикой и элементами выживания, напоминающий Rust. Альфа-тестирование стартует в Steam уже 26 марта и продлится до 30 марта, где игроки смогут лично оценить текущее состояние проекта.