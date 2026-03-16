Шахты, ранчо и дуэли: Джефф Каплан раскрыл множество деталей The Legend of California

Бывший руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан провёл трансляцию на Twitch, где подробно рассказал о своей новой игре — The Legend of California. Во время стрима разработчик продемонстрировал геймплей и ответил на вопросы фанатов, уточнив, что показанная версия представляет собой ранний пре-альфа-билд.

Над проектом работает студия Kintsugiyama, а к разработке привлечены известные специалисты индустрии. За звуковое оформление отвечает Джейкоб Райн, ранее работавший над Overwatch, а физическую систему курирует Эрик Катто — создатель движка Box2D, применявшегося в играх вроде Angry Birds и Limbo.

Игровой мир основан на реальной Калифорнии: в нём представлены виртуальные версии пустыни Мохаве и округа Модок. Карта будет делиться на четыре региона сложности — Outlanders, Los Desperados, Syndicate и Región Sangre. При этом стартовая точка определяется случайно, поэтому разные игроки могут начинать приключение в совершенно разных частях карты. По миру разбросано около десяти типов магазинов, включая оружейные лавки, конюшни и почтовые станции.

Одной из ключевых механик станет добыча ресурсов в шахтах. Игроки смогут спускаться на разные уровни глубины и добывать базальт, железо и другие материалы. Система добычи вдохновлена Deep Rock Galactic: стены можно взрывать динамитом, а кирки прокачиваются, увеличивая скорость и площадь добычи. При этом сами шахты выполнены в воксельном стиле, напоминающем Minecraft.

Передвигаться по миру можно верхом на лошадях, у каждой из которых есть собственные характеристики — скорость, ловкость, сила и здоровье. Животных можно прокачивать до восьмого уровня, давать им имена и экипировать сумками. Подозвать коня можно свистом — механика напоминает систему из Red Dead Redemption 2. Кроме того, игроки смогут пользоваться услугами возчиков и путешествовать на повозках.

В игре предусмотрено развитие собственного ранчо. Для строительства зданий вроде лесопилки придётся собирать ресурсы, причём персонаж может переносить только один предмет за раз — поэтому для ускорения процесса придётся использовать телеги. Мир не будет безопасным: во время путешествий на игрока могут напасть враждебные NPC или дикие животные, а некоторые точки интереса предполагают масштабные сражения и даже осады городов.

Важную роль играет и система еды. Разные блюда дают персонажу временные бонусы: например, пирог повышает наносимый урон, чили увеличивает скорость передвижения, а пеммикан надолго восстанавливает сытость. При этом у блюд нет фиксированных рецептов — игрок может комбинировать разные ингредиенты, получая вариации эффектов.

Также в игре появится рыбалка — на данный момент заявлено 55 видов рыб, хотя сама механика ещё находится на ранней стадии разработки. Персонажа можно будет подробно настроить: выбрать пол, причёску, цвет волос и один из семи профилей, а за выполнение заданий открываются дополнительные косметические предметы.

Игра разрабатывается прежде всего для ПК и планируется к релизу в Steam и Epic Games Store. В случае успеха раннего доступа возможен выпуск на консолях. Каплан также пытался связаться с Blizzard Entertainment, чтобы выпустить игру в Battle.net, однако ответа от компании пока не получил.

Анонс The Legend of California состоялся спустя шесть лет после ухода Каплана из Blizzard. Разработчики планируют выпустить игру в ранний доступ до конца 2026 года.