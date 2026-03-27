Создатель Overwatch строит мир в стиле Valheim и Subnautica в The Legend of California

Бывший руководитель Overwatch Джефф Каплан рассказал о планах для своего нового проекта — игры на выживание в Диком Западе под названием The Legend of California. По словам Каплана, игра на данный момент делает упор на PvE и построение базы, вдохновляясь такими играми, как Valheim и Subnautica, где акцент ставится на удобство, прогрессию, эстетику и настройку построек, а не на защиту от атак других игроков.

«Когда-нибудь я хотел бы добавить — на серверах, которые этого хотят — механики, похожие на Rust», — сказал Каплан в недавнем стриме, однако подчеркнул, что пока что система строительства сосредоточена на «спокойном планировании своей усадьбы, сборе ресурсов и эстетике», а не на постоянной борьбе с другими игроками.

Несмотря на это, разработчики учитывают и элементы PvP: в мире Дикого Запада возможны рейды бандитов, и в будущем для желающих игроков планируется добавить более агрессивные Rust-подобные режимы.

Каплан также поделился, что The Legend of California вряд ли будет бесплатной, поскольку «для free-to-play нужны миллиарды игроков и тысячи разработчиков, создающих однообразный контент как на конвейере».

Игра выйдет с первым публичным тестом на Steam уже в этом месяце, а фанаты выживания смогут познакомиться с уникальным подходом Каплана к строительству и исследованию Дикого Запада.