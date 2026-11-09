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The Legend of California 2027 г.
Мультиплеер, Шутер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив, Вестерн
4.9 16 оценок

The Legend of California показала биомы мифического острова

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Студия Kintsugiyama представила новый трейлер The Legend of California — приключенческого шутера с элементами выживания в открытом мире. Действие разворачивается на мифическом острове Калифорния во времена золотой лихорадки. Ролик демонстрирует разнообразие местных биомов: густые секвойные леса, золотистые долины, скалистые побережья, пустынные плато и заснеженные горы.

Игрокам предстоит самостоятельно или вместе с друзьями исследовать необжитые территории, добывать ресурсы, охотиться, создавать оружие и строить собственное ранчо. В распоряжении участников окажутся шахты, конюшни и мастерские. Также можно будет объединяться в группы до четырёх человек, совместно развивать поселение и делиться припасами.

Сражения с дикими животными и враждебными обитателями дополнят необязательные PvP-столкновения. Разработчики обещают постоянные многопользовательские серверы и меняющийся открытый мир.

The Legend of California выйдет в раннем доступе в 2026 году на ПК. Игра появится в Steam и Epic Games Store. Версии для консолей пока не анонсированы.

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