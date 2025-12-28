ЧАТ ИГРЫ
The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 905 оценок

30 декабря для The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет VR-мод, в котором можно пощупать Зельду

30 декабря для The Legend of Zelda: Breath of the Wild выйдет мод BetterVR от разработчика с ником Crementif, который полностью переносит мир Хайрула в виртуальную реальность. Мод добавит не только погружение, но и тактильные взаимодействия с персонажами.

С помощью мода игрок увидит не просто абстрактные контроллеры, а полноценные руки Линка в любой подобранной экипировке. Можно использовать факелы, размахивать оружием или даже оторванными конечностями бокоблинов в бою. Экипировка и метание оружия активируются естественными движениями рук. Решение головоломок и разведение костров требуют физического взаимодействия с миром через контроллеры.

Игроки смогут не только смотреть на ключевых персонажей, но и, например, погладить собаку или иным образом "пощупать" виртуальных персонажей, включая саму Зельду в соответствующих сюжетных моментах.

Релиз мода BetterVR состоится 30 декабря. Мод будет бесплатным и с открытым исходным кодом, требуя для работы эмулятор Cemu и легальную копию Wii U версии игры.

Комментарии:  4
MNM 777
5
Алексей Дарк

Там и без Зельды интересных дев полно =D

3
Пользователь ВКонтакте

Как можно пощупать Зельду, если она присутствует только в катсценах?
Да и виар ботва никого уже не удивит. Я прогуливался по плато в комнате Виарчата. // Сергей Карпенко

Ammati

Выглядит как минимум интересно. Хотя играть в такое будет крайне больно VR. Слишком игра динамичная.