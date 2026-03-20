The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Актриса озвучки Зельды из Breath of the Wild не знала, что озвучивает главную героиню

IKarasik IKarasik

Актриса Патриция Саммерсетт, подарившая голос принцессе в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, призналась, что во время кастинга даже не подозревала, в каком проекте участвует.

По её словам, прослушивание проходило в условиях строгой секретности: актёрам предоставили сценарий без каких-либо деталей о игре или персонажах. Саммерсетт отметила, что в итоге это сыграло ей на руку — не зная масштаба проекта, она не испытывала лишнего давления и просто полагалась на интуицию.

Она считает, что если бы сразу поняла, что речь идёт о культовой серии и ключевой роли, могла бы начать переосмысливать свои решения и выступить хуже. В тот момент для неё была важна сама возможность получить работу, так как она только переехала в Лос-Анджелес и стремилась закрепиться в индустрии.

О том, что ей досталась роль принцессы Зельды, актриса узнала уже после утверждения и подписания соглашения о неразглашении. На первой записи ей сообщили, кого именно она будет озвучивать, что стало для неё настоящим шоком.

Несмотря на внезапность, Саммерсетт смогла справиться с волнением и успешно воплотить образ, а сама The Legend of Zelda: Breath of the Wild впоследствии стала одной из самых признанных игр своего поколения.

