Бывшие сотрудники Nintendo рассказали, почему Zelda нуждалась в радикальных переменах до выхода Breath of the Wild

До выхода The Legend of Zelda: Breath of the Wild популярность серии постепенно снижалась, а интерес аудитории становился всё меньше. Бывшие сотрудники Nintendo Кит Эллис и Криста Янг рассказали об этом в подкасте Kit & Krysta, объяснив, почему компании пришлось пойти на серьёзные изменения привычной формулы Zelda.

По словам Янга, в тот период игры серии продавались крайне слабо. Эллис, в свою очередь, вспомнил, что во время работы с фокус-группами сотрудники получали тревожные отзывы: фанатская база сокращалась, а новые игроки практически не проявляли интереса к франшизе. По его словам, у Nintendo было достаточно данных, чтобы заметить устойчивое снижение интереса аудитории от одной игры к другой. Компании требовалось предпринять что-то радикальное.

Эллис также назвал ошибочным распространённое мнение о том, что разработчики решили отказаться от прежних основ серии на пике её популярности. По его словам, это пример «переписывания истории»: на тот момент Zelda уже испытывала серьёзные трудности. В качестве подтверждения бывшие сотрудники приводят разницу в продажах: Skyward Sword разошлась тиражом около 3,5 млн копий на Wii, тогда как Breath of the Wild преодолела отметку в 36 млн копий на Wii U и Switch. Продажи Tears of the Kingdom приблизились к 23 млн экземпляров.

Успех двух последних частей вернул франшизу в центр внимания, однако бывшие сотрудники Nintendo считают, что главный урок этой истории заключается не в необходимости навсегда закрепить за Zelda формат открытого мира. Напротив, именно отказ от экспериментов и повторение одной и той же формулы со временем могут привести к усталости аудитории. Поэтому разработчикам стоит продолжать искать новые подходы, даже если для этого приходится отходить от привычных элементов серии.