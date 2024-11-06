ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 778 оценок

Дата премьеры экранизации The Legend of Zelda все еще не определена

butcher69
Новости

Фильм, режиссером которого стал Уэс Болл, известный по «Планете обезьян: Новое царство», может выйти до 2030 года, но точных сроков нет. В финансовом отчете за второй квартал 2024 года Nintendo упомянула загадочную дату «202X», что намекает на возможный выход в период между 2027 и 2029 годами.

Скорее всего, ожидать фильм раньше не стоит, так как в апреле 2026 года запланирован релиз продолжения мультфильма о Марио, и производство картины по «Зельде» пока еще не началось. Режиссер Уэс Болл, вдохновляясь работами Хаяо Миядзаки, пообещал создать фильм, который удовлетворит ожидания поклонников, поделившись, что у него есть особая «потрясающая идея» для ленты.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
антон фекалис

хз кто смотреть будет, максимум 1-3 человека

1
Лобо

Может не надо?

0