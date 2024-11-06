Дата премьеры экранизации The Legend of Zelda все еще не определена

Фильм, режиссером которого стал Уэс Болл, известный по «Планете обезьян: Новое царство», может выйти до 2030 года, но точных сроков нет. В финансовом отчете за второй квартал 2024 года Nintendo упомянула загадочную дату «202X», что намекает на возможный выход в период между 2027 и 2029 годами.

Скорее всего, ожидать фильм раньше не стоит, так как в апреле 2026 года запланирован релиз продолжения мультфильма о Марио, и производство картины по «Зельде» пока еще не началось. Режиссер Уэс Болл, вдохновляясь работами Хаяо Миядзаки, пообещал создать фильм, который удовлетворит ожидания поклонников, поделившись, что у него есть особая «потрясающая идея» для ленты.