Для The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышел мод с полноценным VR-режимом

Flat2VR выпустил модификацию, добавляющий полноценный VR-режим в игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Мод предназначен для PC (с помощью эмулятора Wii U) и позволяет пройти всю игру в VR.

Модификация предлагает стереоскопический рендеринг с поддержкой шести степеней свободы (6DOF). Также реализована полная поддержка рук и предплечий, что позволяет видеть свой аватар в любой экипировке.

Игроки могут использовать оружие, факелы и даже оторванные конечности бокоблинов в бою, применяя для этого движения контроллеров. Специальными жестами можно экипировать и метать оружие. Система моушен-управления также позволяет взаимодействовать с миром для решения головоломок или разведения костров.

Мод использует стандарт OpenXR, что обеспечивает совместимость с большинством популярных VR-шлемов, включая Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Meta Quest и Windows Mixed Reality. Однако на данный момент предустановленные настройки контроллеров оптимизированы только для устройств Oculus Touch.