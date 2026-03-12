Джефф Каплан назвал The Legend of Zelda: Breath of the Wild "Величайшей игрой из когда-либо созданных"

Джефф Каплан, известный по работе над World of Warcraft и Overwatch, дал интервью Лексу Фридману, в котором поделился своими мыслями по поводу состояния игровой индустрии, развитии ИИ, а также своем опыте как гейм-дизайнера по созданию игр в компании Blizzard.

Ближе к концу этого интервью Лекс Фридман предложил Джеффу поговорить о "величайших играх всех времен и народов" и попросил его назвать одну или несколько игр, которые он считает лучшими. На удивлении Джефф назвал не игры от близзард.

В моем списке лучших игр на первом месте The Legend of Zelda: Breath of the Wild, далее Zork и Ultima. Для меня однозначно Breath of the Wild величайшая игра из когда-либо созданных. Каждый аспект игры великолепен: художественный стиль, комбат, "итемизация", как ощущается мир, как вы можете взаимодействовать с миром, то как выполнен гейм-дизайн в целом. Некоторым играм везет, если они добавляют что-то, что хорошо подошло для их жанра. В то же время Breath of the Wild имеет все это сразу, только правильнее и даже лучше.

Напоминаем вам, что Джефф Каплан ушел с должности вице-президента компании Blizzard в 2021 году, что стало неожиданностью для многих. На протяжении последних лет прибывания в компании Джефф активно участвовал в поддержке Overwatch, постоянно выпуская видео-обращения к игрокам с новостями об игре. Также Джефф Каплан приложил руку к созданию таких игр как Warcraft 3 и Project Titan (отменена).