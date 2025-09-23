Исследование: игры по типу The Legend of Zelda: Breath of the Wild могут положительно влиять на самочувствие людей

Новое исследование, опубликованное в издаании JMIR Serious Games, показало, что видеоигры с открытым миром способны положительно влиять на эмоциональное состояние и общее качество жизни человека. Особое внимание в работе уделено The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в которую играла группа недавних выпускников. Молодые люди на этом этапе жизни часто сталкиваются с высоким уровнем тревожности и профессионального выгорания, а исследование продемонстрировало, что погружение в приключения Хайрула способствовало снижению стресса, формированию чувства цели и удовлетворения, пусть и в рамках виртуального мира.

Интересным аспектом исследования стало изучение комбинированного воздействия разных видов медиа. Участникам предложили после сессии в Breath of the Wild посмотреть отрывки из анимации студии Ghibli — например, "Мой сосед Тоторо" или "Кики: Доставка на дом". Этот подход усилил положительный эффект: участники отмечали более яркое чувство счастья, удовлетворения и ностальгии. Авторы работы объясняют это синергией между игровым опытом и эмоциональным воздействием визуальных медиа, что усиливает чувство вовлечённости и внутренней гармонии.

При этом исследователи подчёркивают, что результаты предварительные. В эксперименте участвовали только аспиранты, а длительность эффектов не изучалась. Тем не менее, работа вписывается в растущую тенденцию научных исследований, рассматривающих видеоигры не просто как развлечение, но и как инструмент для улучшения психического здоровья, снижения тревожности, поддержки социализации и даже профилактики когнитивных нарушений. Breath of the Wild и другие игры с открытым миром могут стать безопасным способом снять стресс и получить чувство цели в условиях современной жизни.