Композитор The Legend of Zelda: Breath of the Wild покинул Nintendo

Композитор The Legend of Zelda: Breath of the Wild Ясуаки Ивата объявил о своем уходе из Nintendo, хотя сам прощальный момент состоялся еще в июле прошлого года.

На своей странице в соцсети X он рассказал, что с тех пор работает над новыми проектами и вскоре надеется представить их публике.

Ивата начал свою карьеру в Nintendo в эпоху Super Mario 3D World и участвовал в создании музыки для таких хитов, как Mario Kart 8 и Animal Crossing: New Horizons. В своем обращении он поблагодарил фанатов за поддержку и выразил надежду, что его работа продолжит вдохновлять будущие поколения композиторов.