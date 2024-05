Nintendo может работать над созданием версии The Legend of Zelda BOTW для Switch 2

Слухи о том, что Nintendo показала улучшенную версию Breath of the Wild на Switch 2 во время Gamescom появились еще в прошлом году. Демонстрация преемника Switch проходила за закрытыми дверями, и одной из показанных игр якобы была улучшенная версия Zelda 2017 года.

Вскоре после этого появились сообщения, что Switch 2 якобы сможет запустить Breath of the Wild в разрешении 4K при 60FPS. Хотя журналисты тогда предположили, что это была просто техническая демонстрация возможностей преемника Switch, известный инсайдер Midori теперь предполагает, что Nintendo действительно работает над улучшенной версией BOTW для Switch 2.

В Nintendo есть проект с кодовым названием U-King-O Он может быть связан со слухами о кодовом названии следующей консоли Nintendo.

нтересно, что, как отметил на X пользователь Skipper93653, "U-King" было кодовым именем для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а добавление суффикса "O" ранее не использовалось Nintendo. Это вполне может говорить о том, что суффикс "O" предназначен для преемника Switch.