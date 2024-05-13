Nintendo может работать над созданием версии The Legend of Zelda BOTW для Switch 2

Линк пробуждается от столетнего сна в незнакомом мире. Он не помнит ничего: ни своего королевства, ни своей судьбы. Единственный способ вернуть воспоминания — отправиться в опасное путешествие по огромному Хайрулу, который на грани разрушения. Линк должен сделать всё необходимое для того, чтобы выжить и спасти свой мир.

Хайрул полон тайн и чудес. Вы можете исследовать его как угодно: подниматься на высокие башни и горы, чтобы обозреть окрестности, использовать Камень шиика — загадочную скрижаль, которая показывает карту Хайрула и позволяет отмечать интересные локации, ездить верхом по просторам, плавать по водоёмам на плоту, кататься по склонам на щите или парить в воздухе на планере.

Помимо всего этого, Линк может найти и использовать различное оружие в бою с врагами. Но оружие не вечно: оно может сломаться или потеряться. Поэтому Линк должен быть готов к любым ситуациям и постоянно обновлять свой арсенал.