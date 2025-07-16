Nintendo нашла Зельду и Линка для грядущей экранизации The Legend of Zelda

Nintendo официально подтвердила имена актеров, которым доверены главные роли в одном из самых ожидаемых фильмов — The Legend of Zelda. Как объявил лично легендарный Сигэру Миямото, принцессу Зельду сыграет Бо Брагасон, а в образ Линка воплотится Бенджамин Эван Эйнсуорт.
Объявление состоялось через социальные сети, где Миямото поделился своими ожиданиями от проекта: «Я рад объявить, что роль Зельды сыграет Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсуорт. С нетерпением жду, когда увижу их на большом экране». Премьера фильма намечена на 7 мая 2027 года.
Брагасон, 21-летняя актриса, уже знакома зрителям по приключенческому сериалу Netflix «Renegade Nell» и драме BBC «The Jetty». А 16-летний Эйнсуорт привлек внимание критиков своей ролью в хорроре «Призраки Блай-Манора», также от Netflix.
Режиссёром экранизации выступает Уэс Болл, известный по фильму «Королевство планеты обезьян». Он заявил, что хочет придать фильму реалистичный облик без чрезмерной зависимости от CGI: «Я хочу, чтобы это был настоящий фильм, серьезный и крутой, но в то же время веселый и немного волшебный».
Производством занимается сама Nintendo в сотрудничестве с Sony Pictures. Над сценарием работает Дерек Коннолли — сценарист «Мира юрского периода», а сопродюсером картины стал бывший глава Marvel Studios Ави Арад.
Каст прекрасный. Канон.
Какой же это канон? Линка должен был играть Гилтикус, а Зельду Белла Рамзи, это же дримкаст
ты себе нейронкой можешь такое сделать и наслаждаться, хотя вкус у тебя специфический
Ужас! Линк выглядит будто даун, а Зельда похожа на уродливую шалаву!
Я не понял сейчас, это шутка какая-то? Зельду должна играть жирная чёрная мужененавистница с парой десятков психических расстройств, Линка же должен был играть гей, азиат, анорексик, любитель вечернего гороскопа-меланхолик. Я категорически отказываюсь смотреть на двух белых исчадий сатаны, расисты еб**ие
Согласен. Линк должен быть Трапом.
Главное чтобы любовную линию между Линком и Зельдой не создали
В ботве у линка роман с рыбой
Как-то странно. Актрисе Бо Брагасон (Зельда) всего 21 год, а Эвану Эйнсуорту (Линк) 16 лет.
Удивительный кастинг, не негры и не уроды... А что случилось в наших лесах? xD
Японцы - не самый толерантный народ
и это прекрасно
А можно пару легенд о "легендарном Сигэру Миямото"?
тоже первый раз о нем слышу
Похожи
как свинья на коня(((
Комментарий защиты от шуток про Рамзи.
Хех я думал будет азиатский каст
А с чего ему там быть?
Японская игра, да и в некоторых частях зельда очень смахивает на азиатку. Да игры с японским характером. Ну точно не шотладцы
Производством занимается Сони, фильм снимают для западной аудитории, какие еще к черту японцы. А сама Зельда не похожа на японку вообще, это всегда была светловолосая и голубоглазая (зеленоглазая) Эльфийка. И что за Японский характер?
Вроде же трапа на роль зельды утвердили?