Nintendo нашла Зельду и Линка для грядущей экранизации The Legend of Zelda

Nintendo официально подтвердила имена актеров, которым доверены главные роли в одном из самых ожидаемых фильмов — The Legend of Zelda. Как объявил лично легендарный Сигэру Миямото, принцессу Зельду сыграет Бо Брагасон, а в образ Линка воплотится Бенджамин Эван Эйнсуорт.

Объявление состоялось через социальные сети, где Миямото поделился своими ожиданиями от проекта: «Я рад объявить, что роль Зельды сыграет Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсуорт. С нетерпением жду, когда увижу их на большом экране». Премьера фильма намечена на 7 мая 2027 года.

Брагасон, 21-летняя актриса, уже знакома зрителям по приключенческому сериалу Netflix «Renegade Nell» и драме BBC «The Jetty». А 16-летний Эйнсуорт привлек внимание критиков своей ролью в хорроре «Призраки Блай-Манора», также от Netflix.

Режиссёром экранизации выступает Уэс Болл, известный по фильму «Королевство планеты обезьян». Он заявил, что хочет придать фильму реалистичный облик без чрезмерной зависимости от CGI: «Я хочу, чтобы это был настоящий фильм, серьезный и крутой, но в то же время веселый и немного волшебный».

Производством занимается сама Nintendo в сотрудничестве с Sony Pictures. Над сценарием работает Дерек Коннолли — сценарист «Мира юрского периода», а сопродюсером картины стал бывший глава Marvel Studios Ави Арад.