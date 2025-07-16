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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 859 оценок

Nintendo нашла Зельду и Линка для грядущей экранизации The Legend of Zelda

butcher69 butcher69

Nintendo официально подтвердила имена актеров, которым доверены главные роли в одном из самых ожидаемых фильмов — The Legend of Zelda. Как объявил лично легендарный Сигэру Миямото, принцессу Зельду сыграет Бо Брагасон, а в образ Линка воплотится Бенджамин Эван Эйнсуорт.

Объявление состоялось через социальные сети, где Миямото поделился своими ожиданиями от проекта: «Я рад объявить, что роль Зельды сыграет Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсуорт. С нетерпением жду, когда увижу их на большом экране». Премьера фильма намечена на 7 мая 2027 года.

Брагасон, 21-летняя актриса, уже знакома зрителям по приключенческому сериалу Netflix «Renegade Nell» и драме BBC «The Jetty». А 16-летний Эйнсуорт привлек внимание критиков своей ролью в хорроре «Призраки Блай-Манора», также от Netflix.

Режиссёром экранизации выступает Уэс Болл, известный по фильму «Королевство планеты обезьян». Он заявил, что хочет придать фильму реалистичный облик без чрезмерной зависимости от CGI: «Я хочу, чтобы это был настоящий фильм, серьезный и крутой, но в то же время веселый и немного волшебный».

Производством занимается сама Nintendo в сотрудничестве с Sony Pictures. Над сценарием работает Дерек Коннолли — сценарист «Мира юрского периода», а сопродюсером картины стал бывший глава Marvel Studios Ави Арад.

26
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
DIZNX

Каст прекрасный. Канон.

6
Freund Benno

Какой же это канон? Линка должен был играть Гилтикус, а Зельду Белла Рамзи, это же дримкаст

12
ShRiKeEndIM Freund Benno

ты себе нейронкой можешь такое сделать и наслаждаться, хотя вкус у тебя специфический

4
-zotik- Freund Benno
12
Авраам Линкольн

Ужас! Линк выглядит будто даун, а Зельда похожа на уродливую шалаву!

6
CaMahoney

Я не понял сейчас, это шутка какая-то? Зельду должна играть жирная чёрная мужененавистница с парой десятков психических расстройств, Линка же должен был играть гей, азиат, анорексик, любитель вечернего гороскопа-меланхолик. Я категорически отказываюсь смотреть на двух белых исчадий сатаны, расисты еб**ие

5
Dimitriy S

Согласен. Линк должен быть Трапом.

1
BlackGrou

Главное чтобы любовную линию между Линком и Зельдой не создали

4
-zotik-

В ботве у линка роман с рыбой

6
Xstranger

Как-то странно. Актрисе Бо Брагасон (Зельда) всего 21 год, а Эвану Эйнсуорту (Линк) 16 лет.

1
Сережаа

Удивительный кастинг, не негры и не уроды... А что случилось в наших лесах? xD

4
BluntZebulon

Японцы - не самый толерантный народ

RelexUA BluntZebulon

и это прекрасно

ЕвМи

А можно пару легенд о "легендарном Сигэру Миямото"?

3
Freund Benno

тоже первый раз о нем слышу

1
kolinmah

Похожи

3
Artur 81

как свинья на коня(((

1
Rey4rtRO

Комментарий защиты от шуток про Рамзи.

2
-zotik-

Хех я думал будет азиатский каст

1
Samson48

А с чего ему там быть?

-zotik- Samson48

Японская игра, да и в некоторых частях зельда очень смахивает на азиатку. Да игры с японским характером. Ну точно не шотладцы

1
Samson48 -zotik-

Производством занимается Сони, фильм снимают для западной аудитории, какие еще к черту японцы. А сама Зельда не похожа на японку вообще, это всегда была светловолосая и голубоглазая (зеленоглазая) Эльфийка. И что за Японский характер?

1
Dark1994

Вроде же трапа на роль зельды утвердили?

1
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