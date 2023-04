Nintendo объявила войну блогерам, показывающим кооперативный мод для Zelda: Breath of the Wild ©

Одновременно с выходом последнего трейлера игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms компания Nintendo, похоже, начала настоящую войну против пользователей YouTube, демонстрирующих PC-версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild с новым кооперативным модом.

Юристы Nintendo, похоже, особенно активны в эти дни, поскольку многие ютуберы сообщают, что они получили запросы на удаление своих видеороликов в связи с нарушением авторских прав. Однако один из них, Эрик 'PointCrow' Морино, в ответ на это публично попросил Nintendo оставить его канал в эфире, после того как получил десятки просьб об удалении видео.

Морино: "Пожалуйста, отзовите запросы или хотя бы откройте с нами диалог, чтобы мы могли продолжать демонстрировать энтузиазм в отношении ваших будущих игр, которые, я уверен, вы будете рады видеть".

Попытка ютубера была предпринята после того, как количество запросов на удаление его видеороликов выросло до 28 в течение нескольких часов, причем в число запросов попали даже некоторые очень старые ролики, не имеющие никакого отношения к серии Zelda, например, посвященный Wii Sports.

Следует отметить, что именно PointCrow заказал кооперативный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ПК, а затем опубликовал его. До этого момента ютубер снимал множество видеороликов об играх Nintendo, не испытывая никаких последствий.

Пострадавшие видео почти все имеют слово "мод" в названии, но есть и несколько чистых видео, в том смысле, что они показывают ванильный геймплей игр. Однако PointCrow не одинок: другие ютуберы Zelda, такие как Croton, также сообщили о проблемах. В его случае были удалены десять потоков и два видео, одно из которых не содержало никаких ссылок на мод и тому подобное.

Теперь пострадавшие ютуберы боятся делать контент, связанный с грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, поскольку опасаются, что Nintendo сорвет их работу.

Сам Морино сначала подумывал о том, чтобы противостоять Nintendo в суде, но расходы на судебный процесс были бы слишком велики, поэтому он предпочел сдаться, горько заметив в своем твите: "Трудно радоваться Tears of the Kingdom, пока сообщество Zelda подвергается бомбардировке со стороны YouTube".