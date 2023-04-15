Nintendo объявила войну блогерам, показывающим кооперативный мод для Zelda: Breath of the Wild

Одновременно с выходом последнего трейлера игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms компания Nintendo, похоже, начала настоящую войну против пользователей YouTube, демонстрирующих PC-версию The Legend of Zelda: Breath of the Wild с новым кооперативным модом.
Юристы Nintendo, похоже, особенно активны в эти дни, поскольку многие ютуберы сообщают, что они получили запросы на удаление своих видеороликов в связи с нарушением авторских прав. Однако один из них, Эрик 'PointCrow' Морино, в ответ на это публично попросил Nintendo оставить его канал в эфире, после того как получил десятки просьб об удалении видео.
Морино: "Пожалуйста, отзовите запросы или хотя бы откройте с нами диалог, чтобы мы могли продолжать демонстрировать энтузиазм в отношении ваших будущих игр, которые, я уверен, вы будете рады видеть".
Попытка ютубера была предпринята после того, как количество запросов на удаление его видеороликов выросло до 28 в течение нескольких часов, причем в число запросов попали даже некоторые очень старые ролики, не имеющие никакого отношения к серии Zelda, например, посвященный Wii Sports.
Следует отметить, что именно PointCrow заказал кооперативный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ПК, а затем опубликовал его. До этого момента ютубер снимал множество видеороликов об играх Nintendo, не испытывая никаких последствий.
Пострадавшие видео почти все имеют слово "мод" в названии, но есть и несколько чистых видео, в том смысле, что они показывают ванильный геймплей игр. Однако PointCrow не одинок: другие ютуберы Zelda, такие как Croton, также сообщили о проблемах. В его случае были удалены десять потоков и два видео, одно из которых не содержало никаких ссылок на мод и тому подобное.
Теперь пострадавшие ютуберы боятся делать контент, связанный с грядущей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, поскольку опасаются, что Nintendo сорвет их работу.
Сам Морино сначала подумывал о том, чтобы противостоять Nintendo в суде, но расходы на судебный процесс были бы слишком велики, поэтому он предпочел сдаться, горько заметив в своем твите: "Трудно радоваться Tears of the Kingdom, пока сообщество Zelda подвергается бомбардировке со стороны YouTube".
Нинтендо в своём репертуаре,по максиму душит любой фанатский контент.
Жадные ублюдки. Принципиально на эмуле буду играть в их игры.
Может вообще nintendo игры не покупать, а то вдруг играть их игры это уже нарушение авторских прав. Интересно, а смотреть трейлеры это не нарушения авторских прав, я же могу другу показать или рассказать увиденное, то есть я могу считаться распространителем информации без согласия nintendo.
На playground можно в суд подать за использования картинки из игры в своём посте.