По слухам, авторы фильма The Legend of Zelda приступили к поискам молодых актеров на главные роли

Экранизация The Legend of Zelda, одной из самых знаковых серий Nintendo, постепенно обретает форму. Несмотря на то, что до премьеры, намеченной на 7 мая 2027 года, ещё почти два года, процесс подбора актёров уже запущен — и появились первые подробности.

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, студия начала кастинг на ключевые роли — Линка, принцессы Зельды, Ганондорфа, Импы и короля Хайрула. При этом особое внимание уделяется возрасту — для ролей Линка и Зельды ищут актёров от 16 до 23 лет, что указывает на молодую версию героев, возможно, в духе Ocarina of Time или Skyward Sword.

По слухам, одним из кандидатов на роль Зельды является актриса и модель Хантер Шафер, известная по сериалу Эйфория. Она уже давно фигурирует в фанатских обсуждениях как идеальный выбор для образа принцессы.

Ожидается, что кастинг завершится к августу 2025 года, а значит, в ближайшие месяцы мы можем узнать больше — в том числе через неизбежные утечки. Пока же остаётся неизвестным сюжет фильма: будет ли он основан на конкретной игре или предложит оригинальную историю в духе Хайрула.

Интересно, что идея экранизации Zelda вынашивалась десятилетиями, но Сигэру Миямото долго отказывал студиям — даже Стивену Спилбергу. Теперь же проект наконец сдвинулся с мёртвой точки.