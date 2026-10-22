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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 947 оценок

The Legend of Zelda: Breath of the Wild добралась до ПК - но пока доступна лишь часть игры

IKarasik IKarasik

Одна из самых высокооценённых игр Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, получила неофициальную ПК-версию под названием Savage Wind. За проектом стоит энтузиаст ReviveDx, который переносит игру на компьютеры и добавляет функции, которых не хватало оригиналу. Правда, пока полноценное приключение доступно не целиком.

Среди главных изменений — поддержка мыши и клавиатуры, отдельные настройки графики, звука и управления, а также возможность выбирать частоту кадров: 30, 60, 90 или 120 FPS. Ещё одно полезное нововведение позволяет независимо настраивать язык озвучки и субтитров. В оригинальной версии для Nintendo Switch эти параметры связаны между собой.

Разработчик также предусмотрел кэширование шейдеров и графических конвейеров, чтобы уменьшить подтормаживания в уже исследованных локациях. В дальнейшем проект планируют расширить: среди заявленных направлений — поддержка DLSS и FSR3, переменной частоты обновления экрана (VRR), дополнительные настройки доступности и новая система прогрессии.

Но пока есть существенное ограничение: пройти можно только начальную область — Великое плато. Сроки выхода полной версии не объявлены. Кроме того, для запуска Savage Wind потребуется собственная копия Breath of the Wild: проект не предполагает раздачу оригинальных файлов игры.

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Комментарии:  18
Ваш комментарий
Тоmmy

энтузиастам так и хочется заявить о себе в начале или середине процесса, тем более нарушающим права интеллектуальной собственности, тем более Нинтендо. Тихо мирно пилили бы и заявили о себе когда уже всё было готово, но теперь более чем уверен что проект свернут и не доведут до конца, юристы нинтендо бдят