The Legend of Zelda: Breath of the Wild запустили на Android без использования эмулятора

Энтузиасты представили проект BOTWRecompAndroid, позволяющий запускать приключенческий экшен The Legend of Zelda: Breath of the Wild на мобильных устройствах под управлением Android без использования традиционных эмуляторов Nintendo Switch. В основе разработки лежит метод статической рекомпиляции и прямого исполнения инструкций на мобильных процессорах архитектуры ARM64. Графические вызовы фирменного интерфейса NVN на лету транслируются в современный Vulkan, что обеспечивает производительность, недостижимую для классических виртуальных сред.

Это не эмуляция Switch: код игры можно рекомпилировать в C для телефона или в экспериментальном нативном режиме запускать напрямую на его процессоре ARM64.

- mamcjr, автор проекта BOTWRecompAndroid

Создатель порта под псевдонимом mamcjr построил проект на базе наработок LAS Recomp и его мобильной ветки LASRecompAndroid. Необычной особенностью проекта стало активное привлечение нейросетей: практически весь исходный код был написан искусственным интеллектом Claude от компании Anthropic через интерфейс Claude Code под контролем и ручной проверкой автора. Порт поддерживает 4 версии оригинального релиза для консоли, включая 1.0.0, 1.6.0, 1.8.2 и финальную 1.9.0.

В приложении реализовано 2 режима работы с игровым кодом. Классический вариант предусматривает однократную сборку исполняемых файлов в библиотеки C прямо на смартфоне, что раньше могло отнимать до 1 часа времени и приводить к сильному перегреву устройства. В свежих сборках появился экспериментальный нативный режим, в котором оригинальные инструкции исполняются напрямую на мобильном процессоре с минимальными патчами вызовов ядра, полностью избавляя от ожидания компиляции.

Разработка предлагает разблокированную частоту кадров вплоть до 60 fps, поддержку технологий масштабирования AMD FidelityFX FSR 1 и Snapdragon GSR, сглаживание SMAA и FXAA, а также гибкую настройку соотношения сторон без черных полос. Игроки могут управлять персонажем через экранные кнопки или подключенные геймпады с полноценной поддержкой гироскопа смартфона при прицеливании. Главной платформой для тестов послужил аппарат POCO F7 Ultra на базе чипа Adreno 830 с драйвером Mesa Turnip.

Свежие обновления избавили игроков от необходимости дублировать 16 ГБ данных во внутреннюю память приложения, добавив считывание архивов прямо из исходного каталога или из готового файла romfs.bin. Масштабной оптимизации подверглись и видеочипы Mali. Ранее эти графические процессоры не поддерживали сжатые текстуры формата BC1, из-за чего игра распаковывала их в несжатый вид и быстро переполняла память. Внедрение пережатия блоков в формат ASTC 4x4 снизило расход видеопамяти с 1.9 ГБ до 992 МБ и устранило вылеты системы.

В последних версиях 0.2.10 и 0.2.11 автор устранил давний баг с вертикальными шторами растянутых текстур ландшафта после телепортации к башням, а также исправил мертвые зоны стиков при подключении внешних контроллеров. Проект развивается в рамках открытого репозитория и принципиально не распространяет защищенные файлы Nintendo, требуя от пользователей самостоятельного извлечения ресурсов из легально приобретенной копии игры.