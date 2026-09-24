Ubisoft разрабатывала игру серии Zelda с Ганондорфом в главной роли, но Nintendo закрыла проект

Ubisoft Milan разрабатывала концепцию новой игры во вселенной The Legend of Zelda, которая могла стать необычным результатом сотрудничества Ubisoft и Nintendo. Проект под кодовым названием Goliath задумывался как самостоятельный спин-офф с совершенно новым главным героем, однако на этапе концепции Nintendo предложила заменить персонажа на одного из главных злодеев серии — Ганондорфа.

После выхода Mario + Rabbids Sparks of Hope в конце 2022 года Ubisoft Milan и Nintendo начали обсуждать следующую совместную игру. На этот раз итальянская команда решила замахнуться на нечто большее, чем очередная часть Mario + Rabbids. Зимой разработчики во главе с креативным директором Давиде Солиани работали над новой концепцией, а в начале 2023 года подготовили полноценный питч.

Внутри Ubisoft проект получил название Goliath. Команда хотела создать новую игру по мотивам The Legend of Zelda, которая не была бы продолжением или приквелом существующих частей. Изначально игрок должен был управлять совершенно новым персонажем, которого раньше не было в серии. Позже концепцию изменили, и центральным героем должен был стать Ганондорф — главный противник Линка и Зельды.

Команде дали срок примерно до конца 2023 года, чтобы подготовить прототип Goliath для следующего этапа одобрения. Однако в конце ноября Nintendo отклонила представленную версию Goliath. Точные причины решения остаются неизвестными.

После отмены проекта обсуждалась возможность поручить Ubisoft Milan игру по другой франшизе Nintendo. Внутри студии ходили слухи о проектах по Star Fox и Mario, однако в конце 2023-го — начале 2024 года переговоры между компаниями постепенно прекратились.

После закрытия Goliath команду Ubisoft Milan распределили по другим проектам компании, а часть разработчиков осталась без конкретного назначения. Некоторые руководители проекта впоследствии были переведены на Beyond Good & Evil 2.

В июле 2024 года Давиде Солиани, Кристина Нава и Джан Марко Занна покинули Ubisoft и основали собственную студию Day 4 Night вместе с ветераном индустрии Кристианом Канамессой. Их первой игрой стала Bradley the Badger, которую позднее представили на The Game Awards 2025.