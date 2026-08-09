Улучшенный мод BetterVR превращает Breath of the Wild от Nintendo в полноценную VR-игру

Моддер Crementif выпустил новую версию мода BetterVR, который значительно улучшает игровой процесс в The Legend of Zelda: Breath of the Wild в режиме виртуальной реальности, а также анонсирует порт Mario Kart 8 для виртуальной реальности.
Первая версия BetterVR (работающая на эмуляторе Cemu) вышла около семи месяцев назад. С тех пор вышло 20 обновлений, каждое из которых привносило в игру существенные улучшения, исправления и доработки. И это ещё не всё: моддер планирует добавить следующие функции:
- поддержка многопользовательской игры (перенесена в новую версию Cemu, требуется синхронизация),
- значительное повышение производительности, переработка стереоскопического рендеринга, что также позволило исправить несколько важных ошибок
- Поддержка Linux
- Возможность использовать два оружия одновременно
Существующие функции The Legend of Zelda: Breath of the Wild уже включают:
- Полностью стереоскопическую визуализацию с 6 степенями свободы и поддержкой полного масштаба помещения. Альтернативная визуализация для каждого глаза не используется.
- Полную поддержка рук и кистей. Вы можете нарядить своего персонажа в самые роскошные одежды.
- Используйте оружие, факелы и руки бокоблинов в бою.
- Жесты для экипировки и метания оружия.
- Используйте управление движением, чтобы взаимодействовать с миром, решать головоломки или разводить огонь.
- Совместимость с большинством модов. BetterVR модифицирует только код, а не игровые данные. Большинство других модов должны быть совместимы.
- Дополнительный режим от третьего лица.
Модификация BetterVR в настоящее время использует OpenXR, который поддерживается всеми основными гарнитурами (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Quest, Windows Mixed Reality и т. д.).
Однако привязки контроллеров в настоящее время доступны только для контроллеров Oculus Touch, хотя, по словам разработчика, вероятно, есть способы настроить сопоставление OpenXR через SteamVR или другие приложения.
Предупреждение: пользователям Quest следует использовать ALVR, Virtual Desktop или Steam Link.
Которая не создана для этого и выглядит максимально всрато
Кайф, эти пару месяцев прям праздник для Виар модов. Целая куча крутых работ вышла. Благодаря им виар и выживает и именно поэтому делать Виар на закрытых платформах - это самоубийство, что отлично продемонстрировал псвр2
А это очень круто! я б поиграл!
Отлично!
...а теперь такой же мод для Tears of the Kingdom будьте добры! Ибо BotW я в прошлом году всё таки прошёл, а TotK оставил напоследок - и вот её бы в первый раз именно в VR с радостью бы прошёл.