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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 937 оценок

Улучшенный мод BetterVR превращает Breath of the Wild от Nintendo в полноценную VR-игру

Retro_Gamer Retro_Gamer

Моддер Crementif выпустил новую версию мода BetterVR, который значительно улучшает игровой процесс в The Legend of Zelda: Breath of the Wild в режиме виртуальной реальности, а также анонсирует порт Mario Kart 8 для виртуальной реальности.

Первая версия BetterVR (работающая на эмуляторе Cemu) вышла около семи месяцев назад. С тех пор вышло 20 обновлений, каждое из которых привносило в игру существенные улучшения, исправления и доработки. И это ещё не всё: моддер планирует добавить следующие функции:

  • поддержка многопользовательской игры (перенесена в новую версию Cemu, требуется синхронизация),
  • значительное повышение производительности, переработка стереоскопического рендеринга, что также позволило исправить несколько важных ошибок
  • Поддержка Linux
  • Возможность использовать два оружия одновременно

Существующие функции The Legend of Zelda: Breath of the Wild уже включают:

  • Полностью стереоскопическую визуализацию с 6 степенями свободы и поддержкой полного масштаба помещения. Альтернативная визуализация для каждого глаза не используется.
  • Полную поддержка рук и кистей. Вы можете нарядить своего персонажа в самые роскошные одежды.
  • Используйте оружие, факелы и руки бокоблинов в бою.
  • Жесты для экипировки и метания оружия.
  • Используйте управление движением, чтобы взаимодействовать с миром, решать головоломки или разводить огонь.
  • Совместимость с большинством модов. BetterVR модифицирует только код, а не игровые данные. Большинство других модов должны быть совместимы.
  • Дополнительный режим от третьего лица.

Модификация BetterVR в настоящее время использует OpenXR, который поддерживается всеми основными гарнитурами (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Quest, Windows Mixed Reality и т. д.).

Однако привязки контроллеров в настоящее время доступны только для контроллеров Oculus Touch, хотя, по словам разработчика, вероятно, есть способы настроить сопоставление OpenXR через SteamVR или другие приложения.

Предупреждение: пользователям Quest следует использовать ALVR, Virtual Desktop или Steam Link.

VR 2 Обновления 3
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Brainstoun

Которая не создана для этого и выглядит максимально всрато

5
кум кумич

Кайф, эти пару месяцев прям праздник для Виар модов. Целая куча крутых работ вышла. Благодаря им виар и выживает и именно поэтому делать Виар на закрытых платформах - это самоубийство, что отлично продемонстрировал псвр2

3
Freund Benno
1
Syxoff

А это очень круто! я б поиграл!

1
DEAD S.n.A.k.e.

Отлично!

...а теперь такой же мод для Tears of the Kingdom будьте добры! Ибо BotW я в прошлом году всё таки прошёл, а TotK оставил напоследок - и вот её бы в первый раз именно в VR с радостью бы прошёл.