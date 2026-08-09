Улучшенный мод BetterVR превращает Breath of the Wild от Nintendo в полноценную VR-игру

Моддер Crementif выпустил новую версию мода BetterVR, который значительно улучшает игровой процесс в The Legend of Zelda: Breath of the Wild в режиме виртуальной реальности, а также анонсирует порт Mario Kart 8 для виртуальной реальности.

Первая версия BetterVR (работающая на эмуляторе Cemu) вышла около семи месяцев назад. С тех пор вышло 20 обновлений, каждое из которых привносило в игру существенные улучшения, исправления и доработки. И это ещё не всё: моддер планирует добавить следующие функции:

поддержка многопользовательской игры (перенесена в новую версию Cemu, требуется синхронизация),

значительное повышение производительности, переработка стереоскопического рендеринга, что также позволило исправить несколько важных ошибок

Поддержка Linux

Возможность использовать два оружия одновременно

Существующие функции The Legend of Zelda: Breath of the Wild уже включают:

Полностью стереоскопическую визуализацию с 6 степенями свободы и поддержкой полного масштаба помещения. Альтернативная визуализация для каждого глаза не используется.

Полную поддержка рук и кистей. Вы можете нарядить своего персонажа в самые роскошные одежды.

Используйте оружие, факелы и руки бокоблинов в бою.

Жесты для экипировки и метания оружия.

Используйте управление движением, чтобы взаимодействовать с миром, решать головоломки или разводить огонь.

Совместимость с большинством модов. BetterVR модифицирует только код, а не игровые данные. Большинство других модов должны быть совместимы.

Дополнительный режим от третьего лица.

Модификация BetterVR в настоящее время использует OpenXR, который поддерживается всеми основными гарнитурами (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Quest, Windows Mixed Reality и т. д.).

Однако привязки контроллеров в настоящее время доступны только для контроллеров Oculus Touch, хотя, по словам разработчика, вероятно, есть способы настроить сопоставление OpenXR через SteamVR или другие приложения.

Предупреждение: пользователям Quest следует использовать ALVR, Virtual Desktop или Steam Link.