Запущенная на ПК Zelda: Breath of the Wild была раскритикована владельцами Nintendo Switch 2

Легендарная серия The Legend of Zelda отмечает 40-летие, оставаясь одной из самых влиятельных в индустрии. За десятилетия она подарила игрокам множество культовых частей — от Ocarina of Time до The Wind Waker. Однако новый виток популярности пришёлся на эпоху открытого мира с Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Несмотря на успех, эти игры остаются в основном эксклюзивами Nintendo. Попытки энтузиастов перенести Breath of the Wild на ПК вызвали неоднозначную реакцию. Видео с такой версией, опубликованное пользователем VideoArtGame, подверглось критике: владельцы Switch 2 отметили испорченный художественный стиль из-за агрессивных шейдеров и пост-обработки.

На моей Switch 2 она выглядит и работает гораздо лучше.

Что это за вырвиглазная графика?

Тем не менее, фанаты уверены — при официальном релизе на ПК результат мог бы быть впечатляющим.

Юбилей франшизы, вероятно, принесёт крупные анонсы. Среди возможных событий — новые детали киноадаптации, обновления каталога Switch Online и специальная презентация. Ходят слухи о ремейке Ocarina of Time и портах The Wind Waker и Twilight Princess. Пока официальных подтверждений нет, но ожидания у фанатов уже высоки.