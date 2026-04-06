The Legend of Zelda: Breath of the Wild 03.03.2017
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 925 оценок

Запущенная на ПК Zelda: Breath of the Wild была раскритикована владельцами Nintendo Switch 2

butcher69 butcher69

Легендарная серия The Legend of Zelda отмечает 40-летие, оставаясь одной из самых влиятельных в индустрии. За десятилетия она подарила игрокам множество культовых частей — от Ocarina of Time до The Wind Waker. Однако новый виток популярности пришёлся на эпоху открытого мира с Breath of the Wild и Tears of the Kingdom.

Несмотря на успех, эти игры остаются в основном эксклюзивами Nintendo. Попытки энтузиастов перенести Breath of the Wild на ПК вызвали неоднозначную реакцию. Видео с такой версией, опубликованное пользователем VideoArtGame, подверглось критике: владельцы Switch 2 отметили испорченный художественный стиль из-за агрессивных шейдеров и пост-обработки.

На моей Switch 2 она выглядит и работает гораздо лучше.
Что это за вырвиглазная графика?

Тем не менее, фанаты уверены — при официальном релизе на ПК результат мог бы быть впечатляющим.

Юбилей франшизы, вероятно, принесёт крупные анонсы. Среди возможных событий — новые детали киноадаптации, обновления каталога Switch Online и специальная презентация. Ходят слухи о ремейке Ocarina of Time и портах The Wind Waker и Twilight Princess. Пока официальных подтверждений нет, но ожидания у фанатов уже высоки.

barabear

Хомяки порвались, что можно запустить игру, не переплачивая за оверпрайс недоконсоль и саму игру...

vertehwost

Какие же любители агуша гейминга мерзкие и не зрелые люди

Я не видел сравнения, но не удивлюсь если графика и там и там одинаковая, но мариофилы будут с пеной у рта доказывать что на других платформах графика хуже

Кей Овальд

Художественный стиль, это, видимо, лютое мыло. :)))

bobitoliboba

Есть раздел мнения зачем засорять новости по игре?

Лидер 666 Antichrist

я давно ее в 4к на ультрах прошел на пк, а пока ниньку 2 не выпустили, они все играли в 20 фпс на низких ))

