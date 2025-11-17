Зельда и Линк на первых кадрах экранизации The Legend of Zelda

Nintendo опубликовала первые официальные кадры долгожданной киноадаптации The Legend of Zelda. Главные роли исполнили Бенджамин Эйнсуорт в роли Линка и Бо Брагасон в роли Зельды. Режиссёром проекта стал Уэс Болл, известный по фильмам "Бегущий в лабиринте" и "Планета обезьян: Новое царство", который признался в любви к серии и намерен создать кинематографическую вселенную, достойную фанатов.
По слухам, что фильм может стать первой частью запланированной трилогии: производство продолжится в конце этого года, а все основные актёры подписаны на участие во всех трёх картинах, срок реализации которых рассчитан на шесть лет, сообщил инсайдер Дэниел Рихтман.
Ранее Nintendo подтвердила планы по регулярному выпуску фильмов, следуя успеху анимационного проекта "Братья Супер Марио в кино". По словам представителя компании Фурукавы, между фильмами возможно не будет длинного перерыва, как это было с двумя мультфильмами о Марио.
Премьера "Легенды о Зельде" назначена на 7 мая 2027 года, и поклонники серии уже обсуждают первые кадры, оценивая костюмы, атмосферу и дизайн королевства Хайрул. Nintendo, похоже, готова развивать франшизу не только в играх, но и на большом экране, создавая новый масштабный кинематографический опыт.
