Нарративная ролевая игра The Life and Suffering of Sir Brante выйдет на консолях линейки Nintendo Switch

Издательство 101XP и студии Sever и Schisma Games объявили о скором выходе нарративной ролевой игры The Life and Suffering of Sir Brante на консолях Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Релиз проекта на гибридных платформах запланирован на 20 июля 2026 года.

В The Life and Suffering of Sir Brante реализован игровой процесс, проходящий на страницах личного дневника главного героя. Сюжет рассказывает о жизненном пути персонажа от рождения до смерти в условиях жесткого сословного деления вымышленной Аркнийской империи. Каждое принятое решение влияет на характер героя, его отношения с семьей и судьбу всего государства. Игровой процесс предлагает множество развилок, позволяющих выбрать долю инквизитора, судьи или бунтаря.

Версия игры для оригинальной Nintendo Switch займет около 920 МБ свободного места на накопителе. Для консоли Nintendo Switch 2 размер загружаемого файла составит примерно 2.6 ГБ. Проект поддерживает управление с помощью сенсорного экрана, а также стандартные режимы игры, включая портативный и стационарный форматы. В качестве поддерживаемых языков заявлены русский и английский.

Также 20 июля 2026 года ожидается релиз новой игры во вселенной под названием The Life and Suffering of Prince Jerian.