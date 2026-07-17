В Steam началась бесплатная раздача нарративной ролевой игры The Life and Suffering of Sir Brante

На игровой площадке Steam стартовала временная акция, в рамках которой все желающие могут бесплатно добавить в свою библиотеку отечественную нарративную ролевую игру The Life and Suffering of Sir Brante. Раздача продлится до 23 июля 2026 года, а полученная копия останется на аккаунте навсегда.

Игра The Life and Suffering of Sir Brante, разработанная студиями Sever и Schisma Games под издательством 101XP, вышла в марте 2021 года и получила очень положительные отзывы от пользователей. Проект представляет собой интерактивную текстовую ролевую игру, где сюжет развивается на страницах личного дневника главного героя. Игрокам предстоит провести персонажа по имени Бранте от рождения до смерти через множество трудных выборов в условиях жестокого сословного общества Блаженной Аркнийской империи.

Эта бесплатная раздача приурочена к скорому релизу новой игры в той же вселенной под названием The Life and Suffering of Prince Jerian. Выход этого проекта запланирован на 20 июля 2026 года. В отличие от первой части, где главным героем был простолюдин, в новой истории игроки возьмут на себя роль наследного принца Джериана, которому предстоит столкнуться с бременем государственной власти и тяжелыми политическими решениями. Разработчики отмечают, что новинка станет самостоятельной историей с более масштабной структурой повествования.

Для создания The Life and Suffering of Prince Jerian авторы провели успешную краудфандинговую кампанию на площадке Kickstarter, собрав необходимую сумму весной 2026 года. По заявлениям создателей, новая игра содержит около 400 000 слов на русском языке и предлагает высокую степень нелинейности. Сюжет включает не менее 17 полноценных концовок, а за одно прохождение игрок сможет увидеть не более 8% от общего объема текстов финальной части. В Steam уже доступна бесплатная демоверсия, содержащая первые 2 главы.

Подобные текстовые проекты пользуются стабильным спросом среди любителей глубоких сюжетов, однако отсутствие привычного игрового процесса и обилие чтения нередко вызывают споры в сообществе о том, можно ли считать их полноценными видеоиграми. Шаг издателя с раздачей оригинальной части может привлечь к франшизе дополнительную аудиторию, но остается открытым вопрос, насколько востребован такой специфический жанр у современной аудитории.