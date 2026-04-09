Плюс вайб: новый трейлер The Lift радует советской научной фантастикой и задорной песней

В рамках The Triple-I Initiative 2026 студия Fantastic Signals и издательство tinyBuild представили новый геймплейный трейлер своего необычного симулятора The Lift. Разработчики не только показали свежие кадры игрового процесса, но и официально подтвердили расширение списка платформ. К анонсированной ранее ПК-версии добавятся консоли текущего поколения.

The Lift представляет собой сюжетный симулятор разнорабочего с глубоким погружением в атмосферу советской научной фантастики. Игрокам предстоит взять на себя роль мастера по ремонту, отправленного на масштабный заброшенный исследовательский объект, чтобы восстановить его после загадочного инцидента.

Однако привычные бытовые задачи в мире игры приобретают сюрреалистичный окрас. Вместо обычной пыли игрокам придется поглощать пылесосом пространственные аномалии, искажающие реальность. В список обязанностей также входит ремонт живых, обладающих сознанием реакторов и оживление межпространственных спутниковых антенн. Разработчики делают ставку на высокую интерактивность окружения и густую атмосферу тайны. Игроку предстоит не просто чинить оборудование, но и по крупицам восстанавливать историю катастрофы, превратившей научный комплекс в пустую оболочку.

Во время презентации было официально объявлено, что The Lift выйдет не только в Steam, но и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз запланирован на 2027 год.