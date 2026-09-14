The Lift получила сюжетный трейлер - российская студия отправит игроков восстанавливать заброшенный научный институт

Издатель tinyBuild и российская студия Fantastic Signals представили сюжетный трейлер The Lift — мрачного симулятора от первого лица, который объединяет ремонт заброшенного научного комплекса, исследование необычного мира и мистическую историю. Игра выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam.

Игроку предстоит взять на себя роль разнорабочего, прибывшего в огромный исследовательский институт после загадочного инцидента. Основная задача — постепенно восстанавливать этажи комплекса, ремонтируя всё от мебели и автоматов по продаже напитков до генераторов, спутниковых антенн и реакторов.

Ремонт здесь станет полноценной игровой механикой. Пользователям придётся собирать схемы из компонентов, искать неисправности в электрических цепях, прокладывать кабели, управлять питанием и даже создавать необходимые инструменты и детали. При этом сам институт станет большой исследовательской площадкой с различными биомами, скрытыми зонами и персонажами с собственными заданиями.

Центральную роль в истории сыграет загадочный инцидент, после которого комплекс оказался заброшен. Игроку предстоит исследовать его последствия и постепенно восстановить события прошлого. На атмосферу The Lift заметно повлияли советская научная фантастика и SCP Foundation, поэтому обычный ремонт постепенно будет соседствовать со сверхъестественными явлениями.

В качестве мобильной базы выступит сам Лифт, позволяющий перемещаться по институту и возвращаться к восстановлению комплекса. The Lift выйдет в 2027 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam.