The Lift вошла в топ-150 самых ожидаемых игр Steam, преодолев отметку в 270 тысяч вишлистов

Научно-фантастический симулятор ремонтника The Lift, создаваемый студией Fantastic Signals, продолжает стремительно набирать популярность. По словам разработчиков, проект уже собрал более 270 тысяч вишлистов, что позволило ему подняться в топ-150 самых ожидаемых игр Steam. Ещё в конце сентября игра находилась на 274-м месте, однако за считанные недели поднялась до 144-й позиции, обогнав такие проекты, как Outward 2, Of Ash and Steel и Militsioner.

Рост интереса во многом обеспечил прошедший в сентябре плейтест. Команда Fantastic Signals сообщила, что получила свыше 11 тысяч отзывов, которые помогли скорректировать ключевые элементы игры — от инвентаря и темпа геймплея до логики задач и внутренней экономики ресурсов. Разработчики отмечают, что именно детальная обратная связь позволила укрепить фундамент будущих обновлений и улучшить общее качество взаимодействия с игровым миром.

The Lift рассказывает историю мастера-ремонтника, который поднимается по этажам заброшенного научного комплекса, восстанавливая устройства, окружение и структуру здания после загадочной катастрофы. Особый акцент делается на тактильных интеракциях, модульном ремонте и внимательном восстановлении окружающих объектов.

Студия Fantastic Signals была основана разработчиками, работавшими ранее над Pathologic 2 и Ori and the Will of the Wisps. Издателем игры выступает tinyBuild.

Дата релиза пока не объявлена. Ожидается, что The Lift выйдет в 2026 году: сначала на ПК, а затем — на консолях. Команда уже готовит новые этапы плейтестов и обещает делиться подробностями разработки в регулярных девлогах.