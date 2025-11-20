ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator 2026 г.
Симулятор, От первого лица, Стимпанк
7.2 21 оценка

The Lift вошла в топ-150 самых ожидаемых игр Steam, преодолев отметку в 270 тысяч вишлистов

IKarasik IKarasik

Научно-фантастический симулятор ремонтника The Lift, создаваемый студией Fantastic Signals, продолжает стремительно набирать популярность. По словам разработчиков, проект уже собрал более 270 тысяч вишлистов, что позволило ему подняться в топ-150 самых ожидаемых игр Steam. Ещё в конце сентября игра находилась на 274-м месте, однако за считанные недели поднялась до 144-й позиции, обогнав такие проекты, как Outward 2, Of Ash and Steel и Militsioner.

Рост интереса во многом обеспечил прошедший в сентябре плейтест. Команда Fantastic Signals сообщила, что получила свыше 11 тысяч отзывов, которые помогли скорректировать ключевые элементы игры — от инвентаря и темпа геймплея до логики задач и внутренней экономики ресурсов. Разработчики отмечают, что именно детальная обратная связь позволила укрепить фундамент будущих обновлений и улучшить общее качество взаимодействия с игровым миром.

The Lift рассказывает историю мастера-ремонтника, который поднимается по этажам заброшенного научного комплекса, восстанавливая устройства, окружение и структуру здания после загадочной катастрофы. Особый акцент делается на тактильных интеракциях, модульном ремонте и внимательном восстановлении окружающих объектов.

Студия Fantastic Signals была основана разработчиками, работавшими ранее над Pathologic 2 и Ori and the Will of the Wisps. Издателем игры выступает tinyBuild.

Дата релиза пока не объявлена. Ожидается, что The Lift выйдет в 2026 году: сначала на ПК, а затем — на консолях. Команда уже готовит новые этапы плейтестов и обещает делиться подробностями разработки в регулярных девлогах.

11
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
dwemer101

Думал Биошок по скринам уже

3
saa0891

Трейлер с Сидоровичем в главной роли был прикольный, на Prey 2017 очень похожа, схоронил в закладки.

3
Floww

господи в какое же дерьмо только не готовы люди играть

3
Yoshemitsu

А кто сказал что вишлисты = покупка или игра?

Некоторые школьники тут иногда кукарекают, что обзоры в стиме накрутить ботами - раз плюнуть. Думаю вишлисты накрутить и того легче.

Floww Yoshemitsu

ну учитывая что в симулятор таксиста реально дохрена народу играло, в эту помойку уверен тоже много ноулайферов набежит))

2
ОгурчикЮрец Floww

Ты хоть ее пробовал? А игра интересная и залипательная.

Хотя, все понятно с тобой.

3
Giggity
топ-150

Это даже не топ 100, старайтесб лучше ало