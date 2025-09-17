tinyBuild выпустит уникальный симулятор ремонтника The Lift, вдохновлённый работами братьев Стругацких

Издатель tinyBuild и молодая студия Fantastic Signals анонсировали необычный проект — THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator. Как сообщается, проект находится в активном производстве уже три года и его релиз не заставит себя долго ждать. Игроков ждет интересные геймплей, затягивающей сюжет и уникальный мир, вдохновленный советской фантастикой в особенности работами братьев Стругацких.
События The Lift разворачиваются в гигантском исследовательском комплексе под названием Институт, разрушенном катастрофой и захваченном странными аномалиями. Игроку предстоит шаг за шагом восстанавливать его — этаж за этажом, прибор за прибором, возвращая порядок и противостоя хаосу.
Главная особенность игры — система ремонта. Здесь не получится нажать одну кнопку и «починить» устройство: нужно вручную разбирать технику, искать неисправные детали, заменять модули, собирать схемы и восстанавливать питание. От автоматов и генераторов до суперкомпьютеров и реакторов — каждая починка ощущается как маленькая победа над разрушением.
Разработчики обещают сочетание мрачной научной фантастики с почти бытовой практикой — «ремонтником» становится сам игрок. Атмосфера навевает ассоциации с классикой советской НФ: загадочные технологии, мир, переживший катастрофу, и упорство человека, возвращающего его к жизни.
Релиз THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator запланирован на 2026 год для ПК. Тем не менее игру уже можно добавить в список желаемого Steam. Кроме этого, все желающее могут опробовать раннюю сборку игры уже через публичный плейтест.
Из уникального тут только окружение, ну ещё может быть стилистика. А так, это типичная лайтовая повествовательная пазл игра, которая берёт несколько самых популярных наработок других инди, включая типичных странных но располагающих персов-весёльчаков, попытки пробить на чувства, и интересные механизмы в самих пазлах. Короче говоря, игра пытается быть атмосферной, и понравиться сразу широкому кругу людей. Прикольно и качественно сделланно, но не для меня, т.к. не люблю пазлы, плюс общий дух таких уже заежжен. Приятно что взяли работу Стругацких, но такие инди в очередной раз доказывают, что именно это их устоявшийся уровень, а не конкуренция с АА или ААА как некоторые утверждают.