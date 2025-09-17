tinyBuild выпустит уникальный симулятор ремонтника The Lift, вдохновлённый работами братьев Стругацких

Издатель tinyBuild и молодая студия Fantastic Signals анонсировали необычный проект — THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator. Как сообщается, проект находится в активном производстве уже три года и его релиз не заставит себя долго ждать. Игроков ждет интересные геймплей, затягивающей сюжет и уникальный мир, вдохновленный советской фантастикой в особенности работами братьев Стругацких.

События The Lift разворачиваются в гигантском исследовательском комплексе под названием Институт, разрушенном катастрофой и захваченном странными аномалиями. Игроку предстоит шаг за шагом восстанавливать его — этаж за этажом, прибор за прибором, возвращая порядок и противостоя хаосу.

Главная особенность игры — система ремонта. Здесь не получится нажать одну кнопку и «починить» устройство: нужно вручную разбирать технику, искать неисправные детали, заменять модули, собирать схемы и восстанавливать питание. От автоматов и генераторов до суперкомпьютеров и реакторов — каждая починка ощущается как маленькая победа над разрушением.

Разработчики обещают сочетание мрачной научной фантастики с почти бытовой практикой — «ремонтником» становится сам игрок. Атмосфера навевает ассоциации с классикой советской НФ: загадочные технологии, мир, переживший катастрофу, и упорство человека, возвращающего его к жизни.

Релиз THE LIFT: Supernatural Handyman Simulator запланирован на 2026 год для ПК. Тем не менее игру уже можно добавить в список желаемого Steam. Кроме этого, все желающее могут опробовать раннюю сборку игры уже через публичный плейтест.