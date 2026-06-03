The Lost Wild будет пугать не монстрами, а реальными динозаврами - зрелищный хоррор выйдет в 2027 году

Студия Great Ape Games поделилась новыми подробностями о The Lost Wild — необычном survival horror, который выйдет на ПК и консолях в 2027 году. Главная особенность проекта заключается в том, что разработчики сознательно отказались от образа динозавров как чудовищ и решили показать их как настоящих животных со своими инстинктами, поведением и территорией.

По словам игрового директора Гэри Наппера, ранее работавшего над Alien: Isolation, игрок здесь не станет охотником или героем. Напротив, The Lost Wild строится вокруг чувства уязвимости. Вместо перестрелок и сражений придётся наблюдать за поведением существ, прятаться, отвлекать их внимание и искать пути к спасению. Разработчики подчёркивают, что динозавры не будут действовать по заранее заученным схемам, а каждая встреча должна вызывать тревогу из-за непредсказуемости происходящего.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Саския, исследующей заброшенный остров. История будет раскрываться через окружение: оставленные дневники, предметы, здания и следы человеческого присутствия. Авторы намеренно избегают навязчивых объяснений, делая ставку на исследование и атмосферу.

Особенно любопытно выглядит подход к хоррору. Если большинство игр с динозаврами превращают их в очередных монстров для отстрела, то The Lost Wild делает ставку на уважение к этим существам и страх перед чем-то по-настоящему живым и непредсказуемым. Отчасти это напоминает философию Alien: Isolation, где ужас рождался не столько от самого монстра, сколько от постоянного ожидания его появления.

Судя по описанию разработчиков, The Lost Wild стремится стать не очередным экшеном про динозавров, а атмосферным хоррором о выживании в мире, где человек больше не находится на вершине пищевой цепи. И именно такой подход делает проект одним из самых любопытных представителей жанра на ближайшие годы.