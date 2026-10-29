The Lost Wild получила дневник разработки о создании реалистичных динозавров

Great Ape Games выпустила новый дневник разработки survival horror The Lost Wild, посвящённый созданию доисторических хищников и атмосфере страха. В ролике показали новые кадры игры и рассказали, как команда стремится сделать динозавров научно достоверными не только внешне, но и с точки зрения поведения. Разработчики рассматривают их не как обычных противников, а как живых существ, которые представляют угрозу даже тогда, когда игрок не находится поблизости.

По сюжету игрокам предстоит исследовать заброшенные научные комплексы, затерянные среди густой растительности на таинственном острове. Чтобы выжить, придётся внимательно следить за поведением хищников, скрываться, отвлекать их и использовать окружение, избегая прямых столкновений. По мере продвижения героиня будет находить следы прошлого острова и постепенно раскрывать его тайну.

Главная особенность The Lost Wild заключается в том, что динозавры здесь не становятся добычей для игрока. Вместо привычных сражений игра делает ставку на уязвимость, наблюдательность и осторожность: даже встреча с одним хищником может превратиться в напряжённую борьбу за выживание.

The Lost Wild выйдет в 2027 году на PC и PlayStation 5. На компьютерах игру можно будет приобрести в Steam и Epic Games Store.