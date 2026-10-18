Работа в аду начинается 26 октября - психологический хоррор The Mailroom получил дату выхода

Разработчик Crowfriend представил новый трейлер The Mailroom — психологического хоррора с головоломками, в котором игрокам предстоит устроиться на самую обычную офисную работу. Правда, есть один нюанс: рабочее место находится непосредственно в аду. Релиз игры состоится 26 октября 2026 года на PC.

Главным героем станет человек, вынужденный выполнять обязанности почтового служащего в преисподней. Вместо привычных демонических пыток его ожидает бесконечная рабочая рутина, где даже простые повседневные задачи могут обернуться настоящим кошмаром.

Игровой процесс The Mailroom объединит выполнение служебных обязанностей, решение головоломок и элементы психологического ужаса. Игрокам придется разбираться в странных правилах адского учреждения и пытаться пережить очередную смену.

Новый трейлер демонстрирует мрачную атмосферу игры и необычное сочетание офисной повседневности с хоррором. Судя по концепции, разработчик намерен превратить монотонную работу в источник постоянного напряжения, где главным испытанием станет само пребывание на рабочем месте.

The Mailroom выйдет 26 октября 2026 года в Steam. У игры также есть отдельная страница демоверсии, позволяющая познакомиться с проектом до релиза.