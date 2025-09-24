Демоверсия зомби-шутера от первого лица Midnight Walkers выйдет в октябре на Steam Next Fest, а ранний доступ 21 ноября

Oneway Ticket Studio - разработчик предстоящей игры в жанре зомби-шутера от первого лица и экшена ближнего боя The Midnight Walkers сообщил, что игра выйдет на ПК в раннем доступе 21 ноября 2025 года.

В кинематографическом трейлере есть несколько коротких отрывков игрового процесса, так что это не совсем «шипящая» презентация, и если вам понравится то, что вы увидите в трейлере, вы сможете опробовать The Midnight Walkers до ее ноябрьского релиза, поскольку демоверсия будет доступна во время предстоящего октябрьского Steam Next Fest, который пройдет с 13 по 20 октября.

Midnight Walkers — это PvPvE-экшен, в который можно играть в одиночку или с другими игроками, в классическом стиле истребления зомби. Но это не только борьба с зомби, но и сражения с противниками. Всё больше ядовитого газа заражает различные зоны Liberty Grand Center, где вам предстоит убивать зомби, наступая на вас и другие команды, вынуждая всех сражаться в ближнем бою.

В LGC вам будет доступно четыре класса на выбор: медлительный «Кирпич», стремительный и ловкий «Ворон», дальнобойный снайпер «Локдаун» и класс поддержки «Бармен». Эффективное использование каждого из них поможет вам выжить в любых обстоятельствах.

The Midnight Walkers — не единственная игра про зомби, вышедшая в этом году: уже вышел Killing Floor 3 и, совсем недавно, Dying Light: The Beast. Игр про зомби никогда не бывает мало, так что, The Midnight Walkers сможет привнести в жанр что-то, способное разжечь интерес у игроков, которые любят подобные игры.