Лёгких путей не будет: зомби-шутер The Midnight Walkers превратит каждую миссию в битву за выживание

Если вы думаете, что уже видели всё в жанре зомби-экшена, то The Midnight Walkers готова доказать обратное. Новый хардкорный шутер от студии Oneway Ticket Studio не просто вдохновлён Dying Light — он берет атмосферу хоррора, знакомую по культовой игре, и добавляет к ней беспощадную механику в духе Escape From Tarkov.

Игроков ждет исследование гигантского мегакомплекса Liberty Grand Center, кишащего ордами мутировавших зомби, агрессивными выжившими и другими охотниками за лутом. Каждая миссия — это проверка на выживание, в которой смерть означает потерю всего. Давление усиливает токсичный газ, который периодически заставляет игроков покидать зону и срочно искать новое укрытие.

The Midnight Walkers — это не просто шутер, а хищная среда, где вам придется балансировать между охотой, скрытностью и постоянным бегством. Помимо одиночной игры, доступен кооперативный режим на троих. Причем арсенал вполне позволяет проявить креатив — от грубой кувалды до болтового ружья для снайперов с железными нервами.

Визуально игра напоминает Dead Rising и Left 4 Dead, но по духу она ближе к State of Decay и PUBG. Здесь вы не просто убиваете зомби — вы сражаетесь за каждый патрон, каждую аптечку и каждый выход.

Ранний доступ стартует в четвёртом квартале 2025 года. Так что у вас ещё есть время освежить навыки выживания.