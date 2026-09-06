Студия Estoty анонсировала уютное кооперативное приключение про котов The Missing Tail в духе It Takes Two

Латвийская студия Estoty официально представила красочный приключенческий экшен The Missing Tail. Разработчики опубликовали дебютный анонсирующий трейлер и запустили страницу игры в цифровом магазине Steam, где пользователи уже могут добавить новинку в список желаемого и оставить заявку на участие в будущем закрытом тестировании на официальном сайте. Проект создаётся для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation и Xbox, но точную дату полноценного релиза авторы пока не раскрывают.

Сюжет игры расскажет о необычном союзе двух совершенно разных кошачьих персонажей — изнеженного обитателя королевского дворца по кличке Пеппер и сообразительного уличного бродяги по имени Дэш. Жизнь домашнего любимца переворачивается с ног на голову из-за внезапного катастрофического события, в то время как бездомный кот как раз пытается спасти свои запасы еды от опасных лесных обитателей. Судьбы двух противоположностей пересекаются, и теперь им предстоит объединить усилия в одном эпическом путешествии, чтобы преодолеть все трудности и отыскать дорогу домой.

Основной акцент в игровом процессе сделан на совместное прохождение от третьего лица в режиме разделённого экрана. Главной уникальной особенностью проекта станет механика совместного владения: для полноценной игры вдвоём пользователям потребуется купить всего одну копию. На персональных компьютерах это будет реализовано с помощью встроенной функции Steam Remote Play Together, благодаря которой хост запускает сборку у себя и транслирует картинку напарнику. Напарникам предстоит решать пространственные головоломки, помогать другим животным, прыгать по крышам средневекового замка и заниматься привычными кошачьими шалостями вроде сталкивания предметов со столов