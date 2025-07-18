Состоялся релиз ролевой игры The Necromancer's Tale - готической Disco Elysium с армией мертвецов и опасной магией

Ролевая игра The Necromancer’s Tale вышла и сразу привлекла внимание поклонников глубоких и нестандартных RPG. Это мрачная, стильная и насыщенная готическая история, которая вдохновляется лучшими образцами жанра — от Disco Elysium до классических CRPG.
Действие разворачивается в 1733 году в вымышленном королевстве недалеко от Венеции. Игроку отведена роль молодого аристократа, чья жизнь меняется после загадочной смерти отца. Расследование приводит героя в мир запретной магии, древних ритуалов и политических интриг, где каждое решение имеет последствия.
The Necromancer’s Tale выполнена в духе Disco Elysium: тот же изометрический вид, прокручиваемые текстовые диалоги и акцент на литературное качество сценария. Сюжет написан объёмом более 400 тысяч слов, и почти каждый диалог может изменить вашу судьбу. Однако, в отличие от своего вдохновителя, здесь есть полноценные пошаговые сражения — с некромантией, армией мертвецов и тактическими возможностями. А ещё отсутствует перевод на русский (и на любой другой язык, кроме английского), что наверняка помешает полному погружению в игру.
Магия — не просто боевая система, но социальный инструмент. В зависимости от того, насколько открыто вы используете тёмные силы, общество может начать подозревать, ненавидеть или бояться вас. Мир живёт своей жизнью, реагируя на ваши поступки: слухи, паранойя и преследования могут стать вашей новой реальностью.
Для тех, кто хочет сосредоточиться на истории, бои можно автоматизировать. Но тем, кто готов сражаться — игра предлагает глубокую механику развития персонажа, возможности командования армией нежити и неожиданные сюжетные повороты.
The Necromancer’s Tale — это редкое сочетание литературной силы, исторической атмосферы и ролевой свободы, в котором магия и мораль переплетаются в темной, стильной и по-настоящему взрослой RPG.
мусор
Зачем сравнивать с диско элизиумом? Там свой стиль - акварельный, нет боев, чисто текстовая рпг (свое субъективное мнение о её качестве опущу), здесь же судя по скринам стиль довольно дефолтный, напоминает старые рпг типо nwn, icewind dale. Постоянное упоминание армии нежити, тоже смущает, будто игре похвастаться больше нечем
Так и игра называется "История некроманта", а не "Героическая история героического героя" или как-то ещё. Зомби, скелеты, замогилный холод, кровавые ритуалы, алхимия, некрофилия, и вот это вот всё.
Всё восстало против молодого некроманта, сделав меня мучеником моего таланта...
судя по трейлеру будет это для тех кто любит читать и спокойные максимально неторопливые игры с неважно_каокй графикой
Надо глянуть
Ничего общего с диско этот кал не имеет. Визуал в игре просто супер конченый, вырвиглазная убогая вакханалия цветов с перенасыщенной яркостью.
Да, судя по нулевым просмотрам на ютабе и двум обзорам в стиме за сутки безусловно привлекла.
Ждём русификатор, чтобы попробовать)