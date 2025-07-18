Состоялся релиз ролевой игры The Necromancer's Tale - готической Disco Elysium с армией мертвецов и опасной магией

Ролевая игра The Necromancer’s Tale вышла и сразу привлекла внимание поклонников глубоких и нестандартных RPG. Это мрачная, стильная и насыщенная готическая история, которая вдохновляется лучшими образцами жанра — от Disco Elysium до классических CRPG.

Действие разворачивается в 1733 году в вымышленном королевстве недалеко от Венеции. Игроку отведена роль молодого аристократа, чья жизнь меняется после загадочной смерти отца. Расследование приводит героя в мир запретной магии, древних ритуалов и политических интриг, где каждое решение имеет последствия.

The Necromancer’s Tale выполнена в духе Disco Elysium: тот же изометрический вид, прокручиваемые текстовые диалоги и акцент на литературное качество сценария. Сюжет написан объёмом более 400 тысяч слов, и почти каждый диалог может изменить вашу судьбу. Однако, в отличие от своего вдохновителя, здесь есть полноценные пошаговые сражения — с некромантией, армией мертвецов и тактическими возможностями. А ещё отсутствует перевод на русский (и на любой другой язык, кроме английского), что наверняка помешает полному погружению в игру.

Магия — не просто боевая система, но социальный инструмент. В зависимости от того, насколько открыто вы используете тёмные силы, общество может начать подозревать, ненавидеть или бояться вас. Мир живёт своей жизнью, реагируя на ваши поступки: слухи, паранойя и преследования могут стать вашей новой реальностью.

Для тех, кто хочет сосредоточиться на истории, бои можно автоматизировать. Но тем, кто готов сражаться — игра предлагает глубокую механику развития персонажа, возможности командования армией нежити и неожиданные сюжетные повороты.

The Necromancer’s Tale — это редкое сочетание литературной силы, исторической атмосферы и ролевой свободы, в котором магия и мораль переплетаются в темной, стильной и по-настоящему взрослой RPG.