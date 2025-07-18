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The Necromancer's Tale 17.07.2025
Ролевая, Инди, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
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Состоялся релиз ролевой игры The Necromancer's Tale - готической Disco Elysium с армией мертвецов и опасной магией

butcher69 butcher69

Ролевая игра The Necromancer’s Tale вышла и сразу привлекла внимание поклонников глубоких и нестандартных RPG. Это мрачная, стильная и насыщенная готическая история, которая вдохновляется лучшими образцами жанра — от Disco Elysium до классических CRPG.

Действие разворачивается в 1733 году в вымышленном королевстве недалеко от Венеции. Игроку отведена роль молодого аристократа, чья жизнь меняется после загадочной смерти отца. Расследование приводит героя в мир запретной магии, древних ритуалов и политических интриг, где каждое решение имеет последствия.

The Necromancer’s Tale выполнена в духе Disco Elysium: тот же изометрический вид, прокручиваемые текстовые диалоги и акцент на литературное качество сценария. Сюжет написан объёмом более 400 тысяч слов, и почти каждый диалог может изменить вашу судьбу. Однако, в отличие от своего вдохновителя, здесь есть полноценные пошаговые сражения — с некромантией, армией мертвецов и тактическими возможностями. А ещё отсутствует перевод на русский (и на любой другой язык, кроме английского), что наверняка помешает полному погружению в игру.

Магия — не просто боевая система, но социальный инструмент. В зависимости от того, насколько открыто вы используете тёмные силы, общество может начать подозревать, ненавидеть или бояться вас. Мир живёт своей жизнью, реагируя на ваши поступки: слухи, паранойя и преследования могут стать вашей новой реальностью.

Для тех, кто хочет сосредоточиться на истории, бои можно автоматизировать. Но тем, кто готов сражаться — игра предлагает глубокую механику развития персонажа, возможности командования армией нежити и неожиданные сюжетные повороты.

The Necromancer’s Tale — это редкое сочетание литературной силы, исторической атмосферы и ролевой свободы, в котором магия и мораль переплетаются в темной, стильной и по-настоящему взрослой RPG.

17
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

мусор

10
Lyс

Зачем сравнивать с диско элизиумом? Там свой стиль - акварельный, нет боев, чисто текстовая рпг (свое субъективное мнение о её качестве опущу), здесь же судя по скринам стиль довольно дефолтный, напоминает старые рпг типо nwn, icewind dale. Постоянное упоминание армии нежити, тоже смущает, будто игре похвастаться больше нечем

9
Gords
Постоянное упоминание армии нежити, тоже смущает, будто игре похвастаться больше нечем

Так и игра называется "История некроманта", а не "Героическая история героического героя" или как-то ещё. Зомби, скелеты, замогилный холод, кровавые ритуалы, алхимия, некрофилия, и вот это вот всё.

4
ka27

Всё восстало против молодого некроманта, сделав меня мучеником моего таланта...

6
нитгитлистер

судя по трейлеру будет это для тех кто любит читать и спокойные максимально неторопливые игры с неважно_каокй графикой

5
Mad_cloud

Надо глянуть

4
Daringer

Ничего общего с диско этот кал не имеет. Визуал в игре просто супер конченый, вырвиглазная убогая вакханалия цветов с перенасыщенной яркостью.

вышла и сразу привлекла внимание поклонников глубоких и нестандартных RPG

Да, судя по нулевым просмотрам на ютабе и двум обзорам в стиме за сутки безусловно привлекла.

3
Forsaken67rus

Ждём русификатор, чтобы попробовать)

2