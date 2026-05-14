The Necromancer's Tale выходит на консолях - мрачная RPG про некромантию может стать находкой для фанатов старой школы

The Necromancer's Tale продолжает расширять аудиторию: издатель Silver Lining Interactive и студия Psychic Software подтвердили, что готическая RPG выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Switch 2 уже 24 июня. Ранее игра появилась на ПК в Steam летом 2025 года и быстро привлекла внимание поклонников необычных ролевых проектов.

На фоне современных RPG, всё чаще делающих ставку на экшен и зрелищность, The Necromancer’s Tale выглядит почти вызывающе олдскульной. Здесь игроку предлагают не просто бросаться заклинаниями, а буквально жить жизнью некроманта: изучать запретные ритуалы, скрывать свою деятельность от общества, манипулировать людьми и постепенно балансировать между могуществом и безумием.

Особенно впечатляет масштаб повествования. Авторы заявляют о 400 тысячах слов текста, более 180 NPC с вручную нарисованными портретами и сложной системе доверия, где даже обычный разговор способен изменить отношение окружающих. Причём разработчики отдельно подчёркивают, что в создании контента не использовался генеративный ИИ — сегодня это уже становится своеобразным знаком качества для части аудитории.

Сеттинг тоже выглядит необычно. Действие разворачивается в альтернативной версии Европы XVIII века, где алхимия, религиозные страхи и зарождающаяся наука существуют рядом с чёрной магией. По атмосфере игра скорее напоминает смесь Disco Elysium, Pillars of Eternity и классических готических романов, чем типичную фэнтезийную RPG.

Боевая система при этом остаётся пошаговой и тактической, а прохождение займёт от 25 до 50 часов в зависимости от стиля игры. Судя по описанию, The Necromancer’s Tale делает ставку не на массовость, а на глубокое погружение — и именно такие проекты нередко становятся культовыми среди поклонников жанра.