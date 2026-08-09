Ахиллес в золотом бикини и с дробовиком: создатели Yasuke Simulator анонсировали The Odyssey Simulator

Студия HistoryAccurateDevelopers, известная своей пародийной игрой Yasuke Simulator, анонсировала новый проект под названием The Odyssey Simulator. Разработчики вновь обратились к теме сатирического переосмысления истории, смешивая античные мифы с современным оружием и поп-культурными штампами.

Сюжет новой игры разворачивается во времена Троянской войны, где игрокам предлагают взять под свой контроль легендарного Ахиллеса. Вопреки историческим хроникам и эпическим поэмам Гомера главный герой представлен в виде эльфийской девушки в золотом бикини-доспехе. В повествовании также задействованы другие известные персонажи древнегреческих преданий, включая царя Спарты Менелая, Агамемнона, Одиссея и Патрокла.

Игровой процесс The Odyssey Simulator комбинирует классические сражения на мечах и щитах с использованием современного огнестрельного оружия и автотранспорта. Судя по показанному видеоролику, главный герой может расстреливать троянских солдат из пистолета-пулемета UMP и дробовика Benelli M4, а также давить вражеские пехотные отряды на внедорожнике прямо на песчаных пляжах Трои.

Авторы иронично заявляют в описании игры, что провели глубокое исследование и воссоздали максимально точную историческую реконструкцию Древней Греции эпохи бронзового века. Кроме того, на странице проекта официально указано использование графических ассетов, сгенерированных с помощью систем искусственного интеллекта.

Релиз The Odyssey Simulator в сервисе Steam запланирован на 24 августа 2026 года. Для запуска игры потребуются процессор Intel Core i7-4770, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060, а для комфортной игры разработчики рекомендуют 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1070. Проект выйдет без поддержки русского языка и будет доступен только с английской озвучкой и субтитрами.